“L’edificació té un impacte molt gran en la sostenibilitat i això s’ha de reduir”

La nova normativa europea en matèria d’edificació està redefinint el valor dels actius immobiliaris i obligant el sector a accelerar la seva transformació. Aquest ha estat un dels eixos centrals de la jornada Edificació i el valor de l’actiu immobiliari, organitzada per la Càtedra TÜV SÜD de la UPC a l’Eseiaat. La trobada ha posat el focus en com els criteris de sostenibilitat, especialment els vinculats a l’eficiència energètica, ja no són només una qüestió tècnica o reputacional, sinó un factor clau que impacta directament en el valor de mercat, la rendibilitat i la viabilitat dels edificis.
En aquest context, el CEO de TÜV SÜD Iberia, Josep Maria Arnau, ha advertit que el ritme actual és insuficient per assolir els objectius marcats per la Unió Europea: “Hi ha objectius a 2050 imposats per la Unió Europea que ja es veu que no arribarem si no comencem ja mateix”. Arnau ha subratllat que el sector immobiliari no va ni per davant ni per darrere de la normativa europea, sinó que es troba en un procés d’adaptació continu. “L’evolució de la normativa és tan gran que, a mesura que es construeix, es compleixen uns estàndards, però en van apareixent de nous”, ha explicat.
Aquesta dinàmica fa que els edificis més recents siguin progressivament més eficients, mentre que els més antics queden enrere. “La construcció que es fa avui en dia és molt més eficient que la del passat, i la que es faci d’aquí uns anys encara ho serà més”, ha afirmat. De fet, aquesta bretxa ja comença a tenir conseqüències en el mercat, i Arnau ha reconegut que l’eficiència energètica esdevé un factor cada vegada més determinant en el valor dels immobles.
Un dels grans temes de la jornada ha estat la rehabilitació energètica, considerada clau per evitar l’obsolescència del parc immobiliari. En aquest sentit, Arnau ha estat clar: “No és una qüestió molt complexa tècnicament. És més complexa a nivell d’inversió econòmica”. Segons ha explicat, actuacions com la millora de tancaments, finestres o sistemes de climatització són perfectament viables, però impliquen costos importants, especialment per als particulars, tot afegint que “no s’està rehabilitant tot el que s’hauria de fer”.
Malgrat els obstacles, el sector avança cap a edificis més eficients energèticament per reduir la seva petjada de carboni. “L’edificació té un impacte molt gran en la sostenibilitat i això s’ha de reduir. Anem cap a un entorn de canvi climàtic i d’increment de temperatures. No té volta de full”, ha conclòs Arnau.