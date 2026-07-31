La Festa Major del Xúquer se celebrarà al setembre gràcies a la resposta veïnal

Després d’uns mesos d’incertesa que van posar en risc la seva continuïtat, la Festa Major del barri del Xúquer finalment es podrà celebrar amb plena normalitat. La cita, una de les primeres a donar el tret d'eixida a l'agenda festiva de la ciutat a la tornada de les vacances d'estiu, tindrà lloc els dies 18, 19 i 20 de setembre.
El futur d'aquesta celebració va penjar d'un fil el passat 9 de juliol. Davant la manca d'implicació per organitzar els actes, l'Associació de Veïns va llançar un missatge d'alerta a les seves xarxes socials convocant una reunió d'urgència i advertint que, si no augmentava la participació ciutadana, es veurien "obligats a suspendre la Festa Major". La crida desesperada de l'entitat buscava desencallar la creació de la comissió organitzadora.
Tal com ha pogut confirmar aquest mitjà, la resposta de la comunitat ha permès reconduir la situació i la celebració tirarà endavant tot i les dificultats inicials. Amb els preparatius ja en marxa, l'organització ha volgut involucrar directament el veïnat més jove mitjançant un concurs per triar els pregoners d'enguany, dirigit a nois i noies de menys de 17 anys.
Els aspirants han tingut de termini fins aquest 31 de juliol per enviar les seves propostes. En els propers dies es donarà a conèixer el veredicte del jurat, i l'autor o autora de la lletra guanyadora tindrà l'honor de llegir el pregó inaugural el divendres 18 de setembre a les 20 hores.