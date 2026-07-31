L’equip de l’Eseiaat competirà a la Formula Student amb un nou prototip autònom

L'Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (ESEIAAT) tornarà a tenir representació al més alt nivell de l’automobilisme universitari. L’equip UPC ecoRacing, integrat per una delegació de 31 estudiants (quatre noies i 27 nois), competirà aquest estiu a la Formula Student amb el seu nou prototip d’alt rendiment, l’ecoRV.
Aquesta cinquena generació de monoplaces de l’associació terrassenca destaca per incorporar tecnologia de conducció autònoma, permetent al vehicle competir tant en modalitat manual com sense pilot. Entre les grans novetats tècniques destaquen un xassís modular de fibra de carboni dividit en sis seccions, una arquitectura més estreta per millorar l'aerodinàmica, tracció total i un sistema de propulsió redissenyat amb noves bateries i inversors.
L'equip de Terrassa posarà a prova el seu vehicle a la Formula Student Spain, que se celebra al Circuit de Barcelona-Catalunya de l'1 al 7 d'agost, i posteriorment a la Formula Student Germany, de l'11 al 16 d'agost.
UPC ecoRacing és una de les quatre delegacions de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) que prendran part en aquesta competició internacional de referència, juntament amb els equips BCN eMotorsport, Dynamics UPC Manresa i Nova Racing Team.