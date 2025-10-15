Per les víctimes de la Guerra Civil, i per Lluís Companys

Una nova ofrena floral a la plaça de Lluís Companys ha commemorat, aquest 15 d’octubre, el Dia Nacional en Memòria de les Víctimes de la Guerra Civil i de la repressió de la dictadura, en el marc dels actes que celebren els 50 anys de la fi del franquisme. Enguany la commemoració coincideix amb el 85è aniversari de l’afusellament del president Lluís Companys, una figura que simbolitza la resistència i el compromís amb Catalunya.
La regidora de Memòria Democràtica, Montserrat Caupena, ha estat l’encarregada de presentar l’acte i ha subratllat que la jornada té un caràcter reivindicatiu i de record. “És un dia per recordar, per honrar i reafirmar el nostre compromís amb la memòria, la justícia i la llibertat. Terrassa és una ciutat que ha fet de la memòria una eina de dignitat”, ha destacat. Caupena ha afegit que recordar Companys és recordar totes les persones que van compartir el seu destí, víctimes de la repressió, l’exili, la presó i la tortura, i que van lluitar per ideals que avui es consideren fonamentals: la democràcia, els drets humans i la pau.
L’acte ha comptat amb la presència d’altres membres del consistori, com els regidors Xavier Cardona, Pep Forn i Javier García. Després de les intervencions institucionals, s’ha guardat un minut de silenci en memòria de les víctimes, seguit de la tradicional ofrena floral.
La commemoració ha culminat amb la interpretació dels cants tradicionals, incloent-hi els Segadors i els Cants de Llibertat, que enguany s’han traslladat del Raval de Montserrat fins a la plaça Lluís Companys. L’acte ha combinat respecte, emotivitat i reivindicació, posant en relleu com la memòria històrica contribueix a construir un present més just i a projectar un futur en què el feixisme no tingui cabuda. “Avui des de la memòria construïm present. I des del present projectem un futur on el feixisme no tingui cabuda”, ha subratllat Caupena, que ha afegit que actes com aquest serveixen també per posar noms i rostre a les víctimes i per transmetre a les noves generacions la importància de la justícia i la dignitat col·lectiva.