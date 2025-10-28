Pere Navarro visita la Fundació AVAN a Terrassa, que triplica la capacitat d’atenció neurològica gràcies al suport del CZFB

El delegat especial de l’Estat al Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), Pere Navarro, va visitar aquest dilluns el nou centre de la Fundació AVAN a Terrassa, un espai que triplica la capacitat d’atenció neurològica a la ciutat i consolida l’entitat com a referent en neurorehabilitació i suport a les famílies.
Acompanyat per la presidenta de la Fundació, Cristina Urriza, i per la directora general, Anna Soler, Navarro va conèixer de primera mà les noves instal·lacions, inaugurades fa tres mesos, ubicades en un antic vapor industrial rehabilitat, símbol de la renovació urbana i social de Terrassa.
El nou espai permet atendre més persones, oferir tractaments més continuats i crear nous grups de neurorehabilitació, donant resposta a l’augment de la demanda de teràpies per a patologies com el Parkinson, l’esclerosi múltiple o les afectacions cognitives.
Un dels grans avenços del nou centre és la creació del Petit AVAN, el primer espai específic per a infants i adolescents amb malalties neurològiques de la ciutat. El recinte compta amb un gimnàs i un rocòdrom equipats amb material de neurorehabilitació, així com consultes de psicologia, neuropsicologia, logopèdia i teràpia ocupacional infantil. Es preveu que el servei pugui atendre prop de 60 infants l’any.
Durant la visita, Pere Navarro va destacar que “ens sentim profundament orgullosos d’haver contribuït a la creació del nou espai Petit AVAN, un projecte que representa un veritable avanç en l’acompanyament terapèutic d’infants i adolescents amb malalties neurològiques. Aquest espai no és només un centre assistencial, sinó un entorn que inspira esperança, cura i transformació”.
Per la seva banda, Cristina Urriza, presidenta d’AVAN, va subratllar la importància de la col·laboració publicoprivada per garantir la sostenibilitat social: “Només així fundacions com AVAN poden continuar oferint serveis especialitzats que complementen els recursos públics i garanteixen una atenció de qualitat i propera”.
Amb aquest nou equipament, la Fundació AVAN reforça la seva missió de millorar la qualitat de vida de les persones amb malalties neurològiques i de les seves famílies, apostant per una atenció integral, humana i de proximitat que posa Terrassa al capdavant de la innovació social i sanitària.