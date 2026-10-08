Personal voluntari europeu ajudarà entitats de Terrassa

La Víbria Intercultural ha donat la benvinguda a 14 joves europees per fer voluntariat a entitats socials de Terrassa.
L’associació terrassenca La Víbria Intercultural acull, un any més, 14 joves voluntàries que realitzaran, durant 11 mesos, activitats de voluntariat a diferents associacions locals de la ciutat en el marc del projecte Cos Europeu de Solidaritat. Aquest projecte és una iniciativa de la Unió Europea que ofereix oportunitats a les joves per a participar en projectes de voluntariat i solidaritat a tota Europa. D’aquesta manera, "poden contribuir de manera activa a la societat i a les comunitats locals mentre adquireixen experiència i habilitats", segons el col·lectiu.
Les 14 persones, amb edats compreses entre 18 i 30 anys, vénen d'Armènia, França, República Txeca, Alemanya, Àustria, Sèrbia, Bulgària, Suècia i Itàlia, però també de Tunísia. S'han traslladat a Terrassa per realitzar tasques voluntàries en diverses entitats locals, com ara LaFACT Fupar, Prodis, Taller Jeroni de Moragas i La Víbria Intercultural.
Aquests projectes abasten una àmplia varietat de tasques, que van des del treball diari amb persones amb capacitat diverses fins a feines d'oficina que inclouen col·laborar en projectes amb altres joves o donar suport amb la comunicació i disseny de l'entitat. Com a part de les seves tasques amb La Víbria, les voluntàries organitzen un dijous al mes esdeveniments interculturals anomenats “Dijous Intercoolturals”, trobades obertes a tots els joves de la ciutat amb l’objectiu "de fomentar la diversitat, impulsar el voluntariat local i internacional i crear connexions".
A través del Cos Europeu de Solidaritat, La Víbria Intercultural també involucra cada any a terrassencs. La fase d'adaptació de les voluntàries europees és crucial per fer que la seva experiència sigui més enriquidora. "Per aconseguir-ho, La Víbria Intercultural està buscant voluntàries locals per actuar com a mentores: persones interessades a conèixer joves d'altres cultures i disposades a dedicar part del seu temps lliure per facilitar la integració de les voluntàries en un entorn completament desconegut, oferint-los suport en el seu procés d'aprenentatge", conclou l'associació.
Per altra banda, del 3 al 13 d’octubre de 2026, La Vibria Intercultural organitza «(Un)Folding Identities», un intercanvi juvenil cofinançat pel programa Erasmus+ que reuneix 25 joves.