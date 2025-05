Pla per millorar l'enllumenat a 20 punts de 14 barris de Terrassa

Del parc de Sant Jordi a Guadalhorce, passant pels voltants de l’ermita de Can Boada o dues zones d’aparcaments a Can Jofresa. Una vintena de llocs, de 14 barris, estan inclosos en un pla de millora lumínica aprovat per l’Ajuntament de Terrassa en fase inicial aquest mes de maig. El programa de reforç de l’enllumenat públic té un pressupost 83.700,55 euros. Les obres duraran uns dos mesos.

Es desplegaran actuacions al Centre, Ca n’Aurell, Sant Llorenç, Segle XX i Can Parellada, però també a Can Jofresa, Guadalhorce, Roc Blanc, Torre-sana, Pla del Bonaire, Vallparadís, Sant Pere Nord, la Maurina i Can Boada del Pi. Ho remarca la memòria del projecte: s’intervindrà en espais que disposen d’enllumenat, però en els quals aquest és insuficient. Tenen ombres que utilitzen la utilització nocturna dels espais, per diverses raons: una vorera molt ampla, o potser massa distància entre els punts de llum.

El pla descriu nou sectors on s’instal·laran suports amb llumenera per millorar la situació actual. És el cas de la zona infantil del parc de Sant Jordi, la rotonda de l’avinguda de Santa Eulàlia amb el carrer de Colom, el carrer de Baldrich a l’alçada del 263, un punt del carrer d’Itàlia, la carretera d’Olesa a l’alçada del Roc Blanc, el parc de Gernika, l’espai infantil de la plaça d’Antoni Escudé i dues columnes a l’ermita del Sagrat Cor. Un segon apartat del projecte es refereix a espais on es col·locaran llumeneres sobre suports ja existents: al carrer del Castell i el d’Ullastrell, i al carrer de Salmerón (Vallparadís). També a l’avinguda de Santa Eulàlia (entre Guadalhorce i Glòries Catalanes) i als carrers d’Àlaba, del Franc Comtat i el Camí de Can Boada.

Accions més profundes

En altres zones les accions seran més profundes. El programa inclou en aquest tercer àmbit d’intervenció la vorera del carrer de Cervantes, entre el passeig de les Lletres i el proper carrer de Sant Gaietà. Allà, la vorera és molt ampla i els lledoners “no permeten que la llum de la vorera de davant arribi al terra”, assenyala l’informe. La proposta: instal·lar cinc columnes de quatre metres darrere els arbres “per il·luminar la vorera que no té llum a l’estiu”. El carrer de la Canal de la Guineu, a Sant Llorenç, serà un altre àmbit d’actuació. Allà es col·locaran quatre columnes de quatre metres per complementar l’enllumenat.

Aquesta fase d’accions es completarà a dos aparcamens de Can Jofresa: al carrer de Badalona es connectaran els dispositius actuals a l’enllumenat públic, es canviaran tots els projectors i es farà una rasa per a la connexió de tota la instal·lació a la del carrer; al de Tremp s’il·luminarà el pàrquing amb dues columnes altes i se substituiran dues de les ja existents a la zona de jocs infantils.