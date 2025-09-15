Plantes baixes, lliures de tenir comerços a final d’any

La mesura que ha d’acabar amb les façanes buides i persianes tancades a les plantes baixes de molts carrers de la ciutat ha de resoldre’s a finals d’any. Així ho ha explicat aquest dilluns el tinent d’alcalde de Territori i Habitatge, Xavier Cardona, durant la comissió informativa de l’àrea. “Aquesta modificació puntual del POUM la tindrem a finals d’any. Estem treballant aquest tema que és d’agrupacions parcel·làries, s’està fent l’anàlisi corresponent i la voluntat és tenir-ho resolt abans d’acabar el 2025”, ha dit Cardona en resposta a una pregunta del regidor d’Esquerra Republicana, Pep Forn.
El tinent d’alcalde ha afegit que, a partir d’aquest treball inicial, han sorgit nous reptes vinculats als usos de les plantes baixes, que s’aniran abordant de manera progressiva dins del debat més ampli sobre el planejament urbanístic de la ciutat.
Actualment, el POUM obliga a destinar el 50% de les façanes dels edificis d’habitatges a activitats comercials o econòmiques, sense distingir entre grans edificis i cases unifamiliars. Aquesta norma genera problemes en moltes cases entre mitgeres, que no disposen de prou metres de façana per acollir comerços i que, alhora, tampoc poden utilitzar aquests espais per a altres usos, com ara aparcaments vinculats a l’habitatge. La modificació prevista ha de posar fi a aquesta limitació, tal com va avançar el Diari el gener. La norma haurà de concretar a partir de quina mida de façana es mantindrà l’obligació d’obrir un comerç. Això alliberarà una part important dels propietaris d’unifamiliars de l’obligació de destinar una part de la seva façana a establiments com forns, merceries, tallers mecànics o oficines.