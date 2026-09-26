BiTer i ADENC celebren l'aprovació del bosc urbà al portal de Sant Roc

Després que el ple de l'Ajuntament de Terrassa aprovés divendres la proposta ciutadana per posar en marxa un projecte de bosc urbà al portal de Sant Roc, BiTer i l'Associació per la Defensa i l'Estudi de la Natura (ADENC) han celebrat i s'han mostrat satisfets per la consecució de la fita, que han qualificat d'un "canvi decisiu en el debat sobre el futur del portal". Aquesta iniciativa va ser aprovada amb el suport de tota l'oposició, PSC, Esquerra, PP i Vox, i amb el vot negatiud e l'equip de govern, que inclou Tot per Terrassa i Junts.
Amb aquest suport, les entitats demanen al consistori que "obeeixi el mandat del plenari", cosa que, al seu parer, suposaria abandonar el "projecte milonari de reconstrucció de l'aparcament del portal de Sant Roc", una iniciativa que també va ser aprovada definitivament al ple de juny, amb els suports de TxT, Junts i el PP. Volen un "bosc urbà de veritat" que és "incompatible amb un aparcament" soterrat perquè seria necessari "un espai arbrat amb arbres d'arrels profundes i capçades àmplies, capaços de generar ombra i reduir la temperatura de la zona". "Defensem que la reforma és una oportunitat per abandonar el model de places dures, fortament pavimentades i amb arbrat testimonial i avançar ca a espais urbans adaptats a les temperatures extremes i a les onades de calor", han defensat al comunicat.
Aquesta incompatibilitat no la comparteixen ni els populars, que han donat suport a totes dues iniciatives i veuen possible que sobre del parking hi hagi arbrat, ni l'associació de comerciants Terrassa Centre, que ha fet pressió els darrers anys per accelerar la recuperació de l'aparcament però que tampoc veuen malament un entorn més verd a la zona. Per la seva banda, durant el ple, l'equip de govern va plantejar a les entitats un canvi d'ubicació: de fer el bosc urbà al portal de Sant Roc a materialitzar-lo al parc dels Catalans. L'argument que va donar el tinent d'alcalde de Transició Ecològica, Noel Duque, va ser que el concurs d'idees per a la plaça ja està en marxa i compta amb 13 propostes. Tot i això, la proposta de l'Ajuntament va ser rebutjada.