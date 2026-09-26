Primera derrota del Terrassa FC a la lliga en un partit molt travat

El Terrassa FC ha perdut el seu primer partit de lliga en un encontre presidit per les interrupcions i les faltes per part del conjunt local, un Ebro que ha guanyat per 1 a 0. En el minut 4, l'àrbitre del partit ha expulsat al davanter terrassista Marcos Mendes per una presumpta agressió al defensa local Javier Hernández. Aquest fet ha condicionat i molt al conjunt egarenc que ho ha intentat per sumar algun punt, però no ho ha pogut assolir.
El partit l'ha marcat la mencionada expulsió de Marcos Mendes. El Terrassa FC, que havia començat amb la pilota en el seu poder, ha vist com els locals prenien el control del joc, aprofitant la superioritat numèrica. Els aragonesos des de l'inici, han dut l'encontre cap a un escenari amb moltes interrupcions i faltes per trencar el ritme dels terrassistes, i han mantingut aquesta filosofia tot i la vermella que ha vist el davanter visitant.
Isaac Boudaoud ha sigut el primer a provar-ho per a l'Ebro, amb una rematada que ha sortit fora i, en la seva següent acció atacant, ha aconseguit avançar-se en el marcador. Escario ha progressat per la banda esquerra i ha engaltat un xut creuat que ha superat al porter Marcos Pérez. Amb el gol en contra, el Terrassa FC ha reaccionat amb algunes jugades que no ha pogut concretar. Max Marcet i Nahuel ho han intentat, si bé les seves accions no han acabat amb ocasió de gol.
En el minut 40, Nahuel ha gaudit de la millor opció per als d'Alsina per empatar, en una internada per la banda dreta que ha acabat amb una vaselina del jugador visitant que ha sortit per sobre del travesser de la porteria de l'Ebro. En el temps afegit, els aragonesos han dominat i han tingut algunes ocasions, en especial una de Chegu que ha sortit fora, però s'ha arribat al descans amb l'1 a 0.
A la segona meitat el Terrassa FC ha sortit disposat a trobar el camí del gol i ha estat a punt d'igualar el resultat en una bona combinació entre Nauel i Jaime Barrero que Max Marcet no ha pogut rematar en condicions tot i estar molt ben situat per marcar. També ha disposat d'una bona oportunitat el conjunt local, però la pilota ha acabat a córner.
Max Marcet ho ha tornat a intentar, en una acció que ha acabat també en servei de cantonada. El Terrassa FC ha continuat insistint davant un Ebro que procurava que es jugués poc i mirar de sorprendre en alguna jugada aïllada. Marcos Pérez ha salvat el segon dels locals amb una bona mà i enviant la pilota a córner.
Sergio Montero en un córner, ha rematat de cap, però la pilota ha sortit alta. Jaime Barrero ha llançat una falta que també s'ha perdut per sobre del travesser de la porteria del conjunt aragonès. En la part final del matx, Sergio Montero, en un servei d'Aser Palacios, ha rematat fora una bona oportunitat. Fran Moreno ha provat també un xut que ha aturat el porter dels locals. L'Ebro s'ha quedat amb nou jugadors, per les expulsiions per doble amonestació d'Ake i Javirro. Els d'Alsina han continuat buscant el gol, però no l'han trobat.
Pel Terrassa FC han jugat: Marcos Pérez, Ferran, Beamonte (Iker Reche, m. 65), Fran Moreno, Mario Domingo (Aser Palacios, m. 75), Jaime Barrero, Sergio Cortés (Álex López, m. 46), Guti (Frodo, m. 13), Max Marcet, Nahuel (Sergio Montero, m. 65) i Marcos Mendes.