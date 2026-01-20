Un gran operador de moda aterrarà a Terrassa, en un nou edifici al Parc Vallès

El Parc Vallès s’està preparant per acollir un gran operador de moda, encara no revelat, en un nou edifici de 3.000 m² que s’aixecarà davant del Fifty Factory, ocupant l’espai que abans ocupaven les pistes de pàdel del QSports. L’edifici serà de més d’una planta i inclourà un pàrquing soterrani sota el pàrquing exterior del Mercadona, segons ha confirmat la gerent del centre, Núria Gàndara.
“Era dels pocs espais que encara podríem aprofitar comercialment”, explica Gàndara. Aquesta nova fase forma part de la reconfiguració del Parc, amb zones peatonals, millora de la mobilitat i experiències centrades en l’usuari. L’objectiu és convertir cada espai en una destinació única, atraient visitants comarcals i reforçant Terrassa com a pol comercial de referència.
La novetat s’afegeix a altres estrenes recents i properes: Urban Planet, amb més de 3.000 m² dedicats a oci actiu i esport, que ha incrementat el temps mitjà de permanència a 3,5 hores; HalfPrice, que obrirà a l’abril, i Jack & Jones, programada pel 16 de febrer.
Amb el nou edifici de moda, la superfície bruta llogable (SBA) superarà els 50.000 m². La taxa d’ocupació actual és del 99,7%, generant 620 llocs de treball directes i atraient més d'11 milions de visites anuals, amb un 68% de terrassencs i un 17% que hi accedeix a peu.
Segons Gàndara, “l’arribada d’aquestes marques confirma que Terrassa és un mercat estratègic. La nostra estratègia aposta per rètols inèdits que actuen com a destinacions úniques, reforçant el Parc sense competir amb el comerç local”. Aquesta expansió consolida Parc Vallès com a motor econòmic i laboral de Terrassa, garantint la retenció del consum local i consolidant la ciutat com a referent comercial del Vallès Occidental