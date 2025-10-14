Prop de 300 donacions a la 19a Marató de Sang

La 19a Marató de Sang de Terrassa ha superat totes les expectatives. L'entitat organitzadora, el Banc de Sang i Teixits (BST), es fixava com a objectiu previ superar les 200 donacions per a contrarrestar el descens postvacacional i les dades d'un dels pitjors setembres de la història. El cas és que aquests registres es van superar tant sols amb la campanya dels tres dies de la Marató de Sang —8, 9 i 10 d'octubre—, encara amb la jornada especial i pionera a l'Estadi Olímpic de Terrassa, que acollia per primera vegada aquesta iniciativa. En total, van ser 294 les donacions —265 de sang i 29 de plasma— les que va rebre el Banc de Sang al llarg d'aquests tres dies i mig, 67 d'elles, a casa del Terrassa FC. "Vam superar en més del doble les donacions de mitjana que rebem els dies de cada dia al Banc de Sang, que són 30", expressen les promotores del BST, valorant molt positivament el vincle i la col·laboració amb el Terrassa FC i el Club Natació Terrassa. També se superen xifres d'edicions anteriors, ja que l'any passant, es van dur a terme 224 donacions de sang i 18 de plasma, mentre que el 2023 van ser 186 de sang i 23 de plasma.
La xifra de donacions podria haver estat fins i tot més alta, perquè van donar-se 30 casos també de persones amb voluntat de donar que finalment van ser excloses per múltiples motius, en la seva majoria, per salut. D'altra banda, el BST també destaca la presència de 39 donants nous i, especialment, que més del 30% de la xifra del total de donants era de menos de 30 anys. "Ens interessava molt aquesta franja més jove, de menys de 30 anys, per donar resposta al relleu generacional", expliquen les promotores. Tots els donants van poder gaudir d'un refrigeri especial i la posterior participació a diversos concursos gràcies a la col·laboració de les empreses i les entitats participants.
Aquesta campanya serveix per a que el Banc de Sang de Terrassa recuperi tempralment les seves reserves de sang, però de totes maneres anima a tothom a mantenir l'hàbit, especialment ara que arriba la tardor i posteriorment les festes.