Proposta del PP perquè la Policia Municipal pugui requisar patinets en cas d’infracció greu

El grup municipal del Partit Popular de Terrassa presentarà al ple una proposta de resolució per reforçar el control dels vehicles de mobilitat personal com els patinets (VMP) i bicicletes elèctriques a la ciutat. La portaveu del partit, Marta Giménez, ha explicat que es tracta de la seva tercera iniciativa en aquest mandat per abordar "el problema creixent dels usuaris incívics que posen en risc la seguretat dels vianants".
Giménez ha lamentat que, tot i que les dues propostes anteriors van ser aprovades per unanimitat, “l’Ajuntament no ha fet efectives les mesures acordades malgrat que al principi hi van donar suport”. “Molts veïns ens traslladen cada dia la seva preocupació. Cada cop hi ha més incidents i és habitual rebre queixes per conflictes amb patinets”, ha assenyalat.
La proposta del PP, registrada per al ple d’octubre, planteja modificar diversos articles de l’Ordenança de Mobilitat per incloure com a infracció molt greu circular sense assegurança obligatòria o amb el patinet manipulat per augmentar-ne la velocitat o potència.
A partir del 2 de gener de 2026, tal com estableix la Llei 5/2025, els VMP hauran de disposar d’una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil, i els populars volen que Terrassa s’avanci a aquesta exigència adaptant la normativa local.
Entre les mesures concretes, la proposta preveu que la Policia Municipal pugui requisar els patinets que incompleixin aquestes normes i traslladar-los al dipòsit municipal, amb l’assistència del servei de grua. A més, el partit proposa crear una nova taxa per cobrir el cost de la retirada i l’emmagatzematge dels vehicles.
“Estem convençuts que ens tornaran a votar a favor, com ja han fet les altres vegades”, ha afirmat Giménez, que ha demanat al govern municipal que “no només aprovi la proposta, sinó que la faci efectiva” i doti la Policia Municipal dels recursos necessaris per garantir la convivència i la seguretat als carrers de Terrassa.