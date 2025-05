PSC i ERC proposen àrees verdes d'aparcament a Terrassa

Desenvolupar un pla estratègic per a l’aparcament i implantar una prova pilot d’àrees verdes. Aquests són dos dels pilars d’una proposta conjunta que el PSC i ERC presentaran al ple municipal per “avançar decididament cap un model de mobilitat més sostenible per a Terrassa. La moció inclou desviar el trànsit de pas pels carrers d’Arquimedes i de Galileu.

Ambdós partits afirmen que volen acabar “amb l’estancament i el sense rumb en polítiques de mobilitat” i fer front “als grans desafiaments que afronta la ciutat: el canvi climàtic, l’augment de la població i la necessitat d’una transició ecològica real”. PSC i ERC demanen “amb urgència” renovar el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS), accelerant-ne l’elaboració per al període 2026-2031, “amb una participació activa de les entitats de la Taula de Mobilitat”. La moció contempla desplegar un pla estratègic per a l’aparcament, “prioritzant els aparcaments dissuassius”, així com implantar una prova pilot d’àrees verdes d’estacionament “i regular la distribució urbana de mercaderies”. A més de desviar la circulació a Arquimedes i Galileu “i a altres carrers estrets amb alta densitat”, la proposta subratlla la millora del transport públic, la reclamació “de dues noves estacions de tren dins la ciutat”, la creació d’una nova xarxa de carrils bici i l’estudi de la “mobilitat sostenible de mercaderies” i l’impuls del concepte de “ciutat de 20 minuts”, amb la pacificació del trànsit a diferentes eixos de Terrassa

Els grups municipals del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) i d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) volen impulsar "sense demora un model de mobilitat que sigui més sostenible, modern i pensat per millorar la vida i la salut de les persones".

Preocupació

El títol de la moció conjunta: “Per a un nou model de mobilitat sostenible a Terrassa”. Segons els socialistes i els republicans, "una mostra clara de la rellevància d’aquest debat és la gran participació prevista en aquest ple, on hi intervindran fins a 10 entitats de la ciutat. "Aquest fet es valora molt positivament, ja que posa de manifest que la mobilitat és una qüestió que preocupa profundament la ciutadania de Terrassa i que, en molts aspectes, les coses no s’estan fent com caldria", apuntsn PSC i ERc en un comunicat.

Ambdós partits critiquen "la falta de lideratge clar del govern municipal actual en temes de mobilitat, assenyalant missatges confusos, decisions incoherents i anades i vingudes que frenen el camí cap a una ciutat més verda, habitable i amb millor qualitat de vida". Per a la porrtaveu socialista, Eva Candela, es veu "amb preocupació" la desorientació de l'equip de govern liderat per Jordi Ballart "en qüestions tan importants com la mobilitat i l'abandonament que està patint la ciutat en termes generals". Ona Martínez, portaveu del grup republicà, agrega que es presenten dues opcions: O no fer res i quedar-nos en una ciutat del segle XX o avançar amb tota l'ambició i fer de Terrassa una ciutat moderna europea. El govern està estancat i la ciutat necesssita avançar amb decisió".

Per això, PSC i ERC demanen "amb urgència" renovar el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS), que fa més de cinc anys que està caducat, i definir una visió estratègica "que guiï totes les polítiques urbanes".

Entre les propostes concretes que inclouen, destaquen:

Accelerar l’elaboració del nou PMUS per al període 2026-2031, amb una participació activa de les entitats de la Taula de Mobilitat

Desenvolupar un Pla Estratègic per a l’aparcament, prioritzant els aparcaments dissuasius

Implantar una prova pilot d’Àrees Verdes d’aparcament i regular la distribució urbana de mercaderies

Desviar el trànsit de pas a Arquímedes i Galileu i a altres carrers estrets amb alta densitat

Millorar el transport públic i garantir camins escolars segurs.

Impulsar la “ciutat dels 20 minuts” i pacificar el trànsit a diferents eixos de la ciutat

Crear una nova xarxa de carrils bici i estudiar la mobilitat sostenible de mercaderies.

Reclamar a la Generalitat i a l’Estat la creació de dues noves estacions de tren dins la ciutat.

Amb aquesta proposta, PSC i ERC "volen posar els fonaments d’una Terrassa més moderna, eficient i ben connectada, on es redueixi la dependència del cotxe privat i es doni prioritat a les persones, el comerç local, la salut i el respecte pel medi ambient".