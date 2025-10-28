“Pubertat”, ondas a millor sèrie de drama

Leticia Dolera i els Minyons de Terrassa -o Menuts, com s’anomenen a la sèrie- han estat aquest dimarts uns dels grans triomfadors dels Premis Ondas 2025, anunciats a Barcelona. La gala d’entrega dels reconeixements tindrà lloc el 26 de novembre al Gran Teatre del Liceu.
“Pubertat”, la sèrie d’HBO i 3 Cat escrita i dirigida per Dolera, ha estat reconeguda amb el Premi a Millor Sèrie de Drama ex aequo amb “Querer” de Movistar +. La directora, tot just conèixer la notícia, va reaccionar amb un “estic en shock” a través del seu compte d’instagram.
Tot acaba aquest dimecres
Tots aquells que vagin al dia amb la sèrie sabran, després de tanta espera, que la trama culmina avui. El sisè capítol de “Pubertat” ja és disponible a la plataforma HBO, sota el nom de “El centre”. Els espectadors han hagut d’esperar amb compta-gotes les estrenes de cada episodi, com si d’una sèrie de televisió traidicional es tractés. Un capítol per setmana, i a esperar, mentre sorgeixen teories i especulacions.
La sèrie
Ambientada en ple estiu, al voltant de la nit de Sant Joan, i en el context cultural de la tradició castellera catalana, “Pubertat” és un drama familiar que explora el pes del tabú i l’herència psicològica transmesos de generació en generació. Va ser rodada en gran part a Terrassa durant el 2024, en espais com el raval de Montserrat, el Museu de la Ciència o la mateixa seu dels Minyons de Terrassa, que a la sèrie representen el “Menuts”. Un canvi simbòlic que els va fer ser actors i castellers alhora. A “Pubertat”, els castells esdevenen molt més que una expressió de cultura popular: són el reflex d’una comunitat que confia i treballa unida per aconseguir un objectiu comú.
L’harmonia d’una comunitat es trenca quan una denúncia d’agressió sexual esclata en xarxes socials, assenyalant a tres adolescents com a responsables. Això divideix a les famílies, que es veuen forçades a enfrontar-se no sols a la veritat, sinó als seus propis límits i responsabilitats. La tensió creix i una pregunta divideix a tots: “Pot un nen ser un agressor sexual, o tot és fruit de la confusió pròpia de l’edat?”.
La sèrie està protagonitzada per Leticia Dolera, Xavi Sáez, Betsy Túrnez, Alexandra Russo, Jean Cruz, David Vert, Biel Durán, Anna Alarcón, Lluís Marco i Vicky Peña, entre altres. El repartiment adolescent el componen principalment actors debutants de 13 i 14 anys, i Carla Quílez.