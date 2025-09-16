Terrassa retira 47 quadres elèctrics obsolets per alliberar espai públic i millorar l’accessibilitat urbana

L’Ajuntament de Terrassa ha iniciat la retirada de 47 quadres elèctrics d’enllumenat públic que es trobaven en desús des de la posada en marxa del projecte Terrassa Energia Intel·ligent (TEI). Aquests quadres, donats de baixa amb l’inici del projecte, seran ara desconnectats definitivament de la xarxa i retirats de la via pública, amb l’objectiu d’alliberar espai i millorar l’accessibilitat, especialment a les voreres.
Els primers quadres ja s’han retirat als carrers Cartagena, Còrdova, Cervera i Guadalquivir, i els treballs s’aniran estenent progressivament a altres punts de la ciutat al llarg dels pròxims mesos, amb una durada prevista d’un any.
Aquesta actuació forma part del procés de racionalització de l’enllumenat públic que es va iniciar fa set anys, amb la substitució de prop de 29.000 llumeneres convencionals per tecnologia LED, que ofereix una millor qualitat lumínica, un menor consum energètic i una major sostenibilitat ambiental.
El projecte TEI s’emmarca dins de l’Estratègia Smart City de Terrassa i té el seu origen l’any 2008, quan la ciutat es va adherir al Pacte d’Alcaldes pel Clima i l’Energia impulsat per la Unió Europea, amb el compromís de reduir en un 20% les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle abans del 2020.
Amb aquest objectiu, l’any 2015 l’Ajuntament va encarregar un estudi inicial, finançat pel Fons Europeu d’Eficiència Energètica, que va incloure un inventari exhaustiu i una auditoria energètica de tot l’enllumenat públic, així com dels edificis municipals, i la viabilitat d’implantar energies renovables a la ciutat.
La inversió inicial, de 22 milions d’euros, va anar a càrrec de l’empresa adjudicatària del contracte, IMESAPI, responsable de dur a terme la renovació de tota la xarxa d’enllumenat. A canvi, l’Ajuntament paga anualment el projecte durant catorze anys, mitjançant part dels estalvis energètics generats. El contracte també inclou el manteniment de la nova infraestructura.