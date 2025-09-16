Un home ferit greu per una ganivetada en una baralla entre famílies al barri de les Arenes

Un home va resultar ferit greu la nit d’aquest dilluns després de rebre una ganivetada a l’abdomen durant una baralla entre dues famílies al carrer de Calaf, al barri de les Arenes. Els fets van tenir lloc cap a les 23 hores, segons ha pogut confirmar el Diari de Terrassa amb fonts dels Mossos d’Esquadra.
La disputa va enfrontar prop de quinze persones dividides en dos grups familiars. Durant l’altercat es van utilitzar armes blanques, entre les quals s’haurien vist una catana i un matxet. Quan les patrulles policials van arribar a la zona, la baralla ja s’havia dissolt, però els testimonis van alertar que un dels participants estava ferit en un pis del mateix carrer.
L’home, que presentava una punyalada a la zona del ventre, va ser traslladat en estat greu a la Mútua de Terrassa. Una dona, familiar del ferit, també va resultar agredida i va haver de ser atesa al centre mèdic, tot i que el seu estat no revesteix gravetat.
La Unitat d’Investigació de la comissaria de Terrassa s’ha fet càrrec del cas i treballa per localitzar l’autor de l’apunyalament, que no ha estat localitzat al seu domicili durant la matinada. Els investigadors disposen d’unes imatges enregistrades per veïns on es veu la baralla i el moment de l’agressió.
Els Mossos d’Esquadra mantenen oberta la investigació per aclarir l’origen del conflicte i procedir a la detenció del sospitós.