Un any més, Terrassa se suma a la Setmana Europea de la Mobilitat, una iniciativa europea que té com a objectiu promoure hàbits de desplaçament més sostenibles, segurs i saludables. Tal com ha destacat el tinent d’alcalde de Territori i regidor de Mobilitat, Xavier Cardona, "es tracta d’una oportunitat per fomentar l’ús de mitjans de transport alternatius com caminar, anar en bicicleta, utilitzar el transport públic o el vehicle elèctric".
El lema de l’edició d’aquest 2025 és "Mobilitat per a tothom", un missatge que posa l’accent en la necessitat de garantir l’accés equitatiu al transport públic i evitar que condicionants com el nivell d’ingressos, el lloc de residència, el gènere o les capacitats físiques limitin l’accés a la feina, a l’educació o a serveis essencials. La proposta convida, doncs, a repensar cada trajecte quotidià per avançar cap a una mobilitat més inclusiva i accessible.
El programa d’activitats a Terrassa inclourà cites destacades. El divendres 19 de setembre se celebrarà el Park(ing) Day, impulsat per DZero i ADENC amb la col·laboració de Barris Futurs, la Cafeta del Candela i l’Ajuntament. Durant tota la jornada, els carrers de Sant Gaietà i Montserrat deixaran de banda el trànsit rodat per convertir-se en un espai per a les persones, amb una fira d’entitats, tallers i activitats diverses. També hi tindrà lloc l’assemblea general de la Comunalitat Urbana de Terrassa, Barris Futurs, i l’entrega dels premis BiTer (Bici Terrassa Club), que des de fa cinc anys reconeixen la tasca de persones i col·lectius que promouen la bicicleta i la mobilitat sostenible. La jornada es tancarà amb música de la comunitat electrònica The Hive i un servei de barra gestionat per l’Ateneu Candela.
El diumenge 21 de setembre, de 10 a 12 hores, tindrà lloc la tradicional Pedalada popular, l’activitat central de la setmana. Enguany estrena un recorregut de 7,5 quilòmetres amb sortida a la plaça Nova i arribada al parc de Vallparadís, coincidint amb la sisena edició del Vegan Fest. L’activitat, oberta i no competitiva, vol promoure l’ús de la bicicleta en un ambient lúdic i familiar. La participació és gratuïta i no cal inscripció prèvia, tot i que es recomana portar casc (obligatori per a menors de 16 anys), aigua i un cadenat per poder estacionar la bicicleta a l’espai vigilat que s’habilitarà al festival. En finalitzar, es repartiran pomes a totes les persones participants.