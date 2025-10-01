Quatre activistes acosten la lluita pels Drets Humans a un miler d'alumnes d’ESO

Terrassa dona veu a quatre persones activistes que defensen els drets humans en diferents àmbits i països del tot el món, per acostar la seva experiència als i les joves. Un any més, l’Ajuntament participa en el projecte Ciutats Defensores dels Drets Humans, una iniciativa que porta activistes de l’àmbit dels drets humans d’arreu del món per donar a conèixer la tasca que realitzen als seus llocs d’origen, sovint amb risc de la seva pròpia vida, i per conscienciar a la ciutadania i, especialment, a l’alumnat dels centres educatius, sobre la importància de la defensa dels drets humans i el suport internacional a les seves lluites.
En total, s’han inscrit per assistir a les quatre sessions més d’un miler alumnes de 3r i 4t curs d’Educació Secundària Obligatòria (ESO) de diferents centres educatius de la ciutat, com l’Escola Sagrat Cor, Salesians, Institut Can Roca, Creixen, Tecnos i Institut Aimerigues. Totes les xerrades es duen a terme a l’Auditori Terrassa a partir de les 9.30 hores.
La primera sessió ha tingut lloc aquest dimecres 1 d’octubre a càrrec de Bruno Álvarez, de l’entitat No name Kitchen. Aquest col·lectiu és un moviment independent amb presència a zones frontereres dels Balcans i la Mediterrània on brinden ajuda humanitària i acció política per a totes aquelles persones que pateixen devolucions violentes i altres formes d'abús.
Aquest dijous 2 d'octubre, serà el torn per a la Yara Harake, del Líban. Es tracta d’una defensora dels drets humans amb més d'una dècada d'experiència advocant per la justícia, la dignitat i la llibertat, drets humans fonamentals. Amb un mestratge en Pau, Conflicte i Desenvolupament, Harake examinarà críticament la dicotomia de la pau i el conflicte, veient els conflictes com a oportunitats per a la transformació positiva de la societat.
El dimarts 7 d’octubre, Maria Lourdes Ruiz "Mama Lulu" (Mèxic) representarà l’entitat Colectivo Luz de Esperanza, un col·lectiu de famílies que busquen a parents desapareguts a Jalisco, Mèxic. El tema a tractar serà el de desaparicions forçades i el paper dels familiars en la cerca és potent i en moltes ocasions invisibilitzat.
Finalment, el dimecres 8 d'octubre el ponent serà en Roland Mimi Ngoy, del Congo. És activista polític, graduat en economia del desenvolupament per la Universitat Catòlica del Congo, tècnic en màrqueting i publicitat. És fundador de l'Union des Jeunes pour la Reussite de l'Avenir i de Dignité RDC, voluntari de la Creu Roja, de l'Associació Qm Zero i de Red Antirracista. Fa activisme per analitzar i denunciar la situació sociopolítica de la República Democràtica del Congo, i la relació dels conflictes bèl·lics viscuts amb l'explotació dels recursos naturals al seu país.
Ciutats Defensores dels Drets humans és un projecte coordinat pel Fons Català de Cooperació al Desenvolupament i gestionat per la Comissió Catalana d’Acció pel Refugi, amb la participació de 24 ajuntaments i nou entitats i institucions catalanes implicades en la defensa i promoció dels drets humans a escala local i global.