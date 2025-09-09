Quins són els actes de la Diada a Terrassa?

Terrassa es prepara per commemorar la Diada Nacional de Catalunya amb un programa institucional i cultural. Les activitats s’estendran entre el dimecres 10 i el dijous 11 de setembre.
El tret de sortida serà el concert commemoratiu de l’Onze de Setembre, previst per al vespre del dia 10 a la Seu d’Ègara. El recital anirà a càrrec de la soprano Alba Quinquillà, amb Laura Fontanals a la guitarra, i es farà a les 20.30 hores en el marc del festival Contratemps. Les entrades tenen un preu de 10 euros i es poden reservar a través del portal entradium.com.
L’endemà, la plaça de l’Onze de Setembre, al barri de Vallparadís, tornarà a ser l’escenari de l’acte institucional de la Diada. A partir de les 10 del matí, es farà la tradicional ofrena floral. Està previst que l’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, encapçali l’acte, acompanyat de representants dels grups municipals. També hi participaran l’Associació de Veïns de Vallparadís, diverses formacions polítiques i entitats socials i culturals de la ciutat. Un cop finalitzades les ofrenes, es tancarà l’acte amb la interpretació de l’Himne Nacional de Catalunya.
Tot seguit, es donarà pas a la tradicional ballada de sardanes. Enguany, l’encarregada de posar-hi la música serà la Cobla Ressò dels Dansaires del Penedès.
Participació a la manifestació de Barcelona
La jornada també tindrà un vessant de participació a nivell de país. L’Assemblea Nacional Catalana – Terrassa per la Independència anima la ciutadania a sumar-se a la manifestació que es farà a Barcelona. El recorregut d’aquest any anirà des del Pla de Palau fins a la plaça Portal de la Pau, a l'inici de la Rambla, amb el lema “Més motius que mai”. Per facilitar el desplaçament, s’han organitzat diversos autobusos des de la ciutat i altres poblacions del Vallès Occidental. A la ciutat la sortida serà a les 14.30 hores des de la plaça del Doré, i els tiquets es poden comprar al local del carrer Torrent, 153, en horari de 18 a 20 hores.
Ferrocarrils reforça el servei
Aquesta mobilització es veurà reforçada per un dispositiu especial de transport públic. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) ha anunciat un augment de freqüències a les línies Barcelona-Vallès i Llobregat-Anoia durant tot el dia. A la línia Barcelona-Vallès, es preveu passar de 707 a 1.059 circulacions. Entre les 10 i les 15 hores, hi haurà 6 trens per hora i sentit entre Plaça Catalunya i Terrassa, una xifra que s’incrementarà fins als 10 trens per hora a la franja de tarda, entre les 15 i les 21 hores.
Els Minyons tornen al Born i els Castellers de Terrassa actuen a Llinars
Finalment, la jornada castellera també tindrà presència terrassenca. Els Minyons actuaran l’Onze de Setembre a la plaça Comercial del Born, a Barcelona, en una actuació conjunta amb la Colla Jove de Barcelona, els Capgrossos de Mataró i els Castellers de Vilafranca.
Els malves, que van debutar en aquesta diada l’any 2014 i hi participen enguany per cinquena vegada, hi han descarregat en edicions anteriors castells com el 3 de 9 amb folre, el 2 de 8 amb folre i el 5 de 8. Precisament aquestes construccions es plantegen de nou com a grans objectius de l’actuació, sempre condicionats a l’evolució del darrer assaig i de la resposta de les camises a plaça.
Amb aquesta cita al Born els Minyons volen donar continuïtat a la bona dinàmica de les darreres setmanes i posar a prova les estructures que han de marcar el tram decisiu de la temporada.
Pel que fa als Castellers de Terrassa, actuaran a la Festa Major de Llinars del Vallès amb els Castellers de Sant Cugat i els Xics de Granollers, a partir de les 11.30 hores, a la plaça de la Vila.