Caldrà estar pendents de les xarxes socials del Festival de Novel·la Negra de Terrassa, el certamen Crim i Misteri, perquè una sèrie de personalitats deixaran caure les últimes pistes per a la resolució d'un assassinat. El cadàver (de mentida) es va descobrir el passat 7 d'octubre a la Plaça Vella, on els organitzadors del festival van teatralitzar l'inici de l'activitat, consistent a buscar en grups indicis i proves per trobar el culpable. Les pistes a les xarxes per a aquest joc pioner i intergeneracional apareixeran a poc a poc en els pròxims dies. Els impulsors del certamen esperen que aquesta iniciativa es converteixi en l'èxit principal del festival, que enguany arriba a la seva tercera edició i que se celebrarà el 6 i el 7 de novembre amb la presència de gairebé 40 escriptors.
Almudena Almagro, comissària de la trobada, i Joan Salvador, tinent d'alcalde de Projecció de la Ciutat, han presentat aquest dilluns el festival de novel·la negra, que compta amb el suport de l'Ajuntament, la Generalitat i la Institució de les Lletres Catalanes, amb la mirada posada "a continuar sumant agents" i a consolidar "un festival de ciutat", en paraules d'Almagro. La novel·la negra està de moda precisament per la proliferació de trobades arreu (i per la sèrie de documentals "Crims") i els promotors dels certàmens saben que els lectors no sols es queden satisfets asseient-se en una butaca a veure passar debats, "sinó que volen participar". D'aquesta convicció va néixer la novetat principal d'enguany, el T-Crime, la investigació grupal d'un assassinat que ha implicat 37 persones, dividides en grups, que van rebent setmanalment pistes per resoldre l'enigma que envolta la mort a punyalades d'una dona a la Plaça Vella. Els investigadors han d'esmicolar els passos de la víctima, conèixer el seu entorn, però també viatjar per la història cultural de Terrassa. Representa que el cos apareix un dia del 1914.
El festival se celebrarà el divendres 6 a la tarda i el dissabte 7 de novembre tot el dia, amb una taula rodona el primer dia i cinc el segon, a la Biblioteca Central de Terrassa (BCT) i l'Auditori, respectivament. S'hi vendran llibres, es lliuraran premis (un, el de la millor trajectòria en novel·la negra en català), hi haurà concursos, se signaran volums. Tot plegat, amb la col·laboració de l'Ateneu Terrassenc, la llibreria La Temerària i el Club Natació Terrassa. L'entitat esportiva impulsa un premi per a escriptors joves (de 15 a 18 anys) al qual s'han presentat una dotzena d'autors. "És un èxit que els joves deixin el mòbil i es posin a escriure", ha comentat Almudena Almagro.
Un ganivet penja sobre un llibre i una pistola s'erigeix damunt del perfil modernista de Terrassa. Els símbols gràfics del certamen deixen clara la vocació d'un esdeveniment "que enforteix el teixit cultural i la seva oferta a Terrassa", ha explicat Joan Salvador. El festival "ha de convertir-se en una cita de referència", ha afegit.
Dues jornades
La BCT viurà l’estrena del festival (divendres, a les 18 hores) amb una taula de debat dedicada a l’escena del crim traslladada a la ficció. Hi participaran les terrassenques Mònica Bofill i Sònia Guillén amb els també autors Nacho Herrero i Rafa Melero.
Dissabte, l’Auditori Municipal rebrà el públic per celebrar una jornada de tot el dia, amb cinc taules temàtiques més al voltant del gènere negre i amb la participació d’escriptors, escriptores i especialistes.
"A més dels participants a les taules temàtiques, l’Auditori Municipal comptarà amb la presència d’altres autors amb els quals el públic podrà compartir una estona, comprar i rebre signats els seus llibres", recorden els organitzadors.
Activitats a les biblioteques municipals
A més de les jornades principals a la BCT i l’Auditori Municipal, Crim i Misteri Terrassa comptarà amb altres iniciatives i activitats durant la setmana del festival. Les biblioteques municipals col·laboraran amb l’organització d’activitats al voltant del gènere negre i amb la participació de clubs de lectura i altres propostes.
El 2 de novembre, la Biblioteca del Districte 2 acollirà la conversa "La lectura, el superpoder més secret". Serà (a les 17 hores) una trobada amb l’autor Josep Gòrriz i la també escriptora i comissària del festival, Almudena Almagro, "per posar en valor els beneficis de la lectura per al públic infantil".
Aquest és el programa del divendres 6 de novembre a la BCT
-Taula rodona. A les 18 hores. "L'escena del crim traslladada a la ficció". Amb Mònica Bofill, Sònia Guillén, Rafa Melero i Nacho Ferrero.
Aquest és el programa del dissabte 7 de novembre a l'Auditori
-Taula rodona. A les 10 hores. "La victimologia entre línies". Amb Benito Olmo, Empar Fernández, Violeida Sánchez i Pere Anglada.
-Taula rodona. A les 11.30 hores. "Proves forenses: veracitat literària". Amb Lluís Estragués i Narcís Bardalet.
-Taula rodona. A les 13 hores. "Periodisme d'investigació al 'true crime'". Amb Tura Soler, Jordi Grau i Pere Cervantes.
-Taula rodona. A les 17 hores. "La dimensió dels personatges femenins i LGTBIQ+". Amb Maribel Torres, Laura Manzanera i Toni Hill.
-Taula rodona. A les 18.30 hores. "Particularitats del gènere literari del misteri". Amb Oriol Canals i Josep Gòrriz.
Moderadors
Moderaran els debats Víctor Sentelles, Albert Villanueva, Angelique Pfitzner, Almudena Almagro, Xavi Villalvilla i Eduard Oller.
Premis
A les 18 hores es lliurarà el Premi a la Trajectòria dins de les Lletres Catalanes, patrocinat per l'Ateneu Terrassenc. Lliurament, també, del premi del Concurs de Relats Curts per a Joves de Terrassa, patrocinat pel Club Natació Terrassa.
Signatures
Assistiran a l'Auditori els següents autors, que signaran llibres: Anna Miñarro, Arturo Daussà, Andrés Oller, Gustavo Ruiz, Jessica Axven, Mar Pastor, Montse Ríos, Irene Caparrós i Rafa Dios.
Activitat Solidària
El festival col·labora amb el Banc de Sang i Teixis de MútuaTerrassa amb una campanya de donació del 2 al 14 de novembre. Entre els participants se sortejarà un lot de novel·les.