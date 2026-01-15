Rècord històric als FGC de Terrassa: més de 6,2 milions de viatges el 2025

Terrassa ha registrat un total de 6.281.428 viatges durant el 2025 a les seves cinc estacions de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), una xifra que consolida la tendència a l’alça de l’ús del transport públic ferroviari a la ciutat. El volum de viatges suposa un increment del 8,1% respecte del 2024, quan es van comptabilitzar 5.809.961 validacions.
Aquest creixement permet a Terrassa superar per primera vegada el llindar dels 6 milions de viatges anuals a FGC, un fet que reforça el paper central del ferrocarril com a eix de mobilitat quotidiana.
Terrassa Rambla concentra més d’un terç dels viatges
L’estació amb més afluència continua sent Terrassa Rambla, situada al centre urbà, amb 2.179.809 viatges durant el 2025. La xifra representa gairebé 160.000 viatges més que l’any anterior, amb un creixement del 7,9%, i confirma el pes de les estacions cèntriques en la mobilitat diària.
La resta d’estacions presenten volums més moderats però també significatius. Vallparadís Universitat ha registrat 1.604.226 viatges, seguida de Terrassa Estació del Nord amb 1.128.335, Terrassa Nacions Unides amb 809.583 i, finalment, Les Fonts amb 559.475. El repartiment de les dades evidencia una relació directa entre la centralitat de l’estació i el nombre d’usuaris.
L’estació del Nord, la que més creix
Si es posa el focus en l’evolució interanual, l’estació que ha experimentat un increment més elevat respecte del 2024 ha estat Terrassa Estació del Nord, amb un augment de l’11,1%, passant d’1.015.558 a 1.128.335 viatges.
Aquest creixement no és puntual. L’estació del Nord —on conflueixen els serveis de Renfe i FGC— és la que més ha augmentat la seva demanda en els darrers anys. El 2019 hi van passar 731.956 viatgers, mentre que el 2025 la xifra supera ja l’1,12 milions, cosa que suposa un increment acumulat del 54,2%.
En conjunt, les estacions de Terrassa han passat de 4.573.346 viatges el 2019 a més de 6,28 milions el 2025, un augment del 37,3% en sis anys, en un context marcat per la recuperació de la mobilitat postpandèmia i per una aposta creixent pel transport públic.
Rècord històric també a Catalunya
Les bones dades de Terrassa s’emmarquen en un any rècord per a Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. FGC ha tancat el 2025 superant per primera vegada els 100 milions de viatges anuals a les Línies Metropolitanes, amb un total de 100,6 milions, un 3,2% més que el 2024.
El president de Ferrocarrils, Carles Ruiz Novella, ha qualificat les xifres d’“històriques” i ha subratllat que “aquests resultats ens esperonen a continuar treballant per oferir un servei d’excel·lència que fidelitza usuaris i en capta de nous, amb índexs altíssims de puntualitat i qualitat”.
Barcelona-Vallès, la línia amb més demanda
La línia Barcelona-Vallès, on s’integra Terrassa, ha registrat 71,2 milions de viatges durant el 2025, un 3,4% més que l’any anterior. Alguns municipis han crescut clarament per sobre de la mitjana, com Sabadell (8,6%), Terrassa (8,1%) i Rubí (5,9%).
Per la seva banda, la línia Llobregat-Anoia ha assolit 29,4 milions de viatges, amb un increment del 2,8%. Destaquen augments molt elevats en municipis com Castellbell i el Vilar (20%), Manresa (15,8%), Sant Vicenç de Castellet (14,5%) o Vallbona d’Anoia (13,6%).
La línia Lleida–La Pobla de Segur també ha crescut de manera notable, amb 486.859 viatges, un 9,1% més que el 2024.
Puntualitat i qualitat per sobre del 99%
A aquestes dades de demanda s’hi suma un alt nivell de fiabilitat del servei. Durant el 2025, l’índex de puntualitat d’FGC ha superat el 99% a totes les línies, amb un 99,78% a Barcelona-Vallès, un 99,22% a Llobregat-Anoia i un 99,07% a Lleida–La Pobla de Segur.
L’índex de control de qualitat també s’ha mantingut en valors molt elevats, per sobre del 99% en tots els casos, reforçant la percepció d’un servei estable i competitiu.
Amb aquestes xifres, Terrassa es consolida com un dels municipis clau del sistema ferroviari català, amb un ús del tren que no només creix, sinó que ho fa a un ritme superior a la mitjana de la xarxa.