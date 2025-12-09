Reforç a la BCT i a la UPC pel període d’exàmens

El període d’exàmens d’hivern torna a activar el dispositiu especial de reforç de biblioteques de l’Ajuntament de Terrassa i la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Aquesta iniciativa, ja convertida en un clàssic necessari per a l’alumnat, es posarà en marxa a partir del pròxim 15 de desembre i es mantindrà operativa ininterrompudament fins al 31 de gener.
El tinent d’alcalde de Projecció de la Ciutat, Joan Salvador, ha destacat aquest dimarts a la comissió de la seva àrea “l’èxit” de l’any passat, quan més de 10.000 estudiants van utilitzar els espais habilitats, amb una ocupació mitjana superior al 60% durant les setmanes de màxima demanda.
La Biblioteca Central de Terrassa (BCT) ampliarà horari fins a les 12 de la nit: de dilluns a divendres, de 20 a 24 hores; dissabtes, de 19 a 24 hores. L’espai tindrà wifi i control d’accés, mesura clau per garantir seguretat i confort, segons Joan Salvador. La biblioteca central tancarà per festes els dies 24, 25, 26, 27 i 31 de desembre, i 1, 3, 5 i 6 de gener.
La Biblioteca del Campus UPC mantindrà el seu horari habitual de 8.30 a 20.30 hores amb reducció abans de festes. La principal aposta serà un any més l’obertura de les aules de l’edifici TR10, per funcionar durant les 24 hores del dia. L’accés serà lliure durant l’horari diürn, però s’estableix la reserva obligatòria per a l’horari nocturn i els caps de setmana. És important recordar que, en aquest cas, l’accés a les aules d’estudi és exclusiu per als estudiants amb carnet de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Tota la informació dels horaris estarà detallada als webs dela BCT i la UPC.