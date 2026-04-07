Rodalies recupera l'oferta de l'R4 entre Sant Vicenç de Calders i Terrassa

Des d’aquest dimarts, 7 d’abril, la línia R4 de Rodalies de Catalunya ha recuperat el servei ferroviari complet entre Sant Vicenç de Calders i Terrassa Estació del Nord. Així ho ha anunciat a primera hora la consellera de Territori, Sílvia Paneque, a través de les seves xarxes socials. El trajecte torna a funcionar íntegrament amb tren després de setmanes d’alteracions i serveis alternatius per carretera.
La normalització arriba gairebé dos mesos i mig després del greu accident ferroviari registrat el 20 de gener a Gelida, que va desencadenar una crisi al sistema de Rodalies. Aquell dia, un tren de la línia R4 va xocar contra un mur de contenció que s’havia desprès sobre la via, presumptament a causa del temporal, un sinistre que va provocar la mort d’un maquinista en pràctiques i desenes de persones ferides.
Arran de l’accident, el servei ferroviari va quedar fortament afectat i es van establir múltiples restriccions i transports alternatius, amb trams coberts amb autobusos mentre es revisava la infraestructura i es retirava el tren accidentat. Les incidències derivades d’aquest episodi han condicionat la circulació de diverses línies durant setmanes.
Paneque ha expressat la seva satisfacció per la recuperació del servei en un missatge publicat a les xarxes socials, on ha assegurat que el Govern continua "treballant en l’estabilització del sistema de Rodalies". En la mateixa publicació, la consellera també ha destacat el restabliment del recorregut complet de l’R1 entre Maçanet de la Selva i l’Hospitalet de Llobregat.
Malgrat tot, es mantenen les queixes
No sembla haver estat una tornada a la normalitat tranquil·la. Alguns usuaris de la xarxa "X" expressaven el seu malestar per retards o trens que simplement no han passat. Concretament, apunten a la manca de servei entre les 7 i les 8 hores, i un tren que havia de sortir a les 8 en punt, que s'ha quedat aturat durant diversos minuts a l'estació.