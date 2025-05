Relleu a la presidència de Càritas Arxiprestal de Terrassa. Maria Rosa Cristany passa el relleu a Montserrat Rosaura.

Després de dotze anys de dedicació incansable, Maria Rosa Cristany deixa la presidència de Càritas Arxiprestal de Terrassa. Mestre de professió i vocació, l’endemà d’entrar per la porta del despatx del carrer de Topete, un matí de setembre de 2006, Cristany ja tenia al seu lloc al projecte “Dona, obre’t camí” per acompanyar dones en situacions de vulnerabilitat.

Sis anys més tard, quan Mercè Galí deixà la presidència, va acceptar l’encàrrec amb respecte en una junta formada per mossèn Esplugas, "un home que entenia, vivia i feia comprendre l’esperit de Càritas", Montse Gorina i Joan Gotsens, "dues persones amb una senzillesa, modèstia i esperit de treball, que de seguida em van acollir”, recorda Cristany.

Mirant enrere, parla amb orgull dels voluntaris amb el qui ha fet camí entre els quals destaca la feina feta durant tots aquests anys amb el SENCODE. Cristany també té al cor els tècnics amb els qui ha coincidit, “un equip format per uns treballadors molt bons, responsables i eficients, i en aquell equip m’hi vaig sentir com una més, i entre tots, junta i equip vaig aprendre tot el que ara sé de Càritas”.

Puntals

Càritas Diocesana de Terrassa vol expressar el seu agraïment a M. Rosa Cristany, Montse Gorina i Joan Gotsens, "puntals imprescindibles en aquest camí col·lectiu; per la seva entrega, sensibilitat i capacitat de lideratge compartit. La seva tasca ha estat un exemple de servei, humilitat i compromís amb els més vulnerables". L’hort, el taller de manualitats i costura, i el projecte “Vivim aquí, som d’aquí” per a joves migrants són alguns dels projectes que Cristany recorda de forma més especial.

Amb una mirada "sempre centrada en la dignitat de les persones", Cristany, Gorina i Gotsens "han sabut acompanyar, escoltar i innovar, fins i tot en moments tan difícils com la pandèmia o la crisi d’Ucraïna", assenyala la institució. D’aquests moments de dificultat va néixer el primer Grup d’Ajuda Mútua (GAM) a la parròquia de la Santa Creu, del qual Cristany parla amb estima i orgull com “un dels projectes dels quals, no jo sola sinó tot l’equip, ens sentim més satisfets perquè ens ha permès conèixer, escoltar, integrar, comprendre i estimar a desenes i desenes de persones fins al punt que consideren el GAM com la seva pròpia família”.

Amb tots aquests anys d’experiència, Cristany destaca la importància de les recepcions de Càritas com un lloc d’acollida i benestar. “La persona que entra per la porta angoixada necessita una cara amable que l’escolti amb paciència, que sàpiga que se li pot oferir.” I en aquest sentit, Cristany dona molta importància a la formació continuada de la persona encarregada, per conèixer els serveis i recursos, no només de Càritas, sinó de la ciutat. Cristany afirma que “és bo per les persones que venen, i facilita molt el treball dels treballadors socials”.

Una nova etapa

Montserrat Rosaura assumeix ara la presidència. Segons la institució, es tracta d'una dona "amb una trajectòria vital i professional profundament arrelada al treball social i al compromís cristià". Amb més de 40 anys de servei a Serveis Socials de l’Ajuntament de Terrassa, on va treballar a l’atenció directa i com a cap de districte durant més de 15 anys, Rosaura arriba a Càritas "amb una mirada renovadora i una gran sensibilitat social".

De la seva última dècada com a treballadora social cal destacar la seva tasca com a representant del Col·legi de Treball Social a la Comissió Promotora de la Renda Garantida de Ciutadania que va ser aprovada l'any 2017. "La seva experiència com a treballadora social, la seva implicació en moviments cristians i la seva passió per la justícia social són una garantia per continuar construint una Càritas oberta, propera i transformadora", destaca l'entitat. Rosaura, per la seva banda, afirma que participa i dona suport a iniciatives que treballen "per la justícia social, per una església renovada i oberta al món d'avui". Acompanyada a la junta per Josep M. Casas i Jordi Cadevall, Rosaura indica que tot i haver finalitzat la seva etapa laboral com a professional, vol dedicar un temps al treball social, des del voluntariat, "en pro de la justícia i la millora de les condicions de vida de la gent”.

Amb aquest relleu, Càritas Arxiprestal de Terrassa inicia una nova etapa "amb il·lusió i esperança". Els reptes, diu, són molts: "Continuar promovent la dignitat de les persones, reforçar la xarxa comunitària, innovar en l’acció social i seguir sent una veu profètica enmig de la societat". L'entitat confia que, amb el lideratge de Montserrat Rosaura, Josep M. Casas i Jordi Cadevall, i el suport de tot l’equip i voluntariat, "Càritas Arxiprestal de Terrassa seguirà fent realitat el somni d’una societat més justa, fraterna i solidària".