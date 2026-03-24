Restauració d’un símbol tèxtil a la Casa Font Batallé

L’escultura de gres de la façana de la Casa Font Batallé, al Portal de Sant Roc, recuperarà l’esplendor original gràcies a una intervenció minuciosa que s’està duent a terme actualment. Aquesta obra, un testimoni inestimable de la profunda petjada de la indústria tèxtil a Terrassa, tornarà a lluir amb tot el seu detall artístic en aquest edifici emblemàtic. La figura, que representa una noia amanyagant la llana, va ser ideada i creada per l’escultor Miquel Ros Orta, nascut a Almeria l’any 1901, el qual va saber copsar l’essència del treball fabril en aquesta obra de pedra sorrenca. La peça evoca l’època daurada de la manufactura llanera, una activitat fonamental que va forjar la identitat i el creixement econòmic del municipi.
Els encarregats de retornar la vida a aquesta obra són els especialistes de l’empresa Absis Restaura S.L. Tal com detallen els encarregats de l’actuació, “la restauració de l’escultura de pedra sorrenca s’ha iniciat amb una neteja superficial suau, mitjançant la qual s’han eliminat brutícia i agents biològics amb mètodes no agressius”. Aquesta primera fase d’higienització preventiva ha estat fonamental per descobrir l’estat real del suport sense alterar-ne la superfície.
Intervenció estructural i protecció
Un cop neta la peça, els treballs se centren a estabilitzar l’estructura del conjunt artístic per aturar-ne la degradació. Els responsables tècnics subratllen que, “posteriorment, s’ha aplicat una consolidació amb productes compatibles per reforçar la cohesió interna del material, complementada amb injeccions en zones fissurades o amb buits interns per millorar l’estabilitat estructural”.
La intervenció conclourà garantint la viabilitat de l’obra a llarg termini i protegint-la de les inclemències meteorològiques. En aquest sentit, des de l’empresa restauradora expliquen que “les pèrdues de volum s’han reintegrat amb morters de calç compatibles, i finalment s’ha aplicat un tractament hidrofugant transpirable per protegir la superfície i garantir la seva conservació”. Amb la conclusió de les obres a final de setmana, s’assegura la pervivència d’aquest element patrimonial.
L’escultura decora la façana del primer edifici de pisos d’alçada de Terrassa, projectat el 1942 per l’arquitecte Ignasi Escudé i Gibert per a l’industrial del ram Pere Font Batallé.