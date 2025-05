Restriccions d'accés a l'Hospital de Terrassa per unes obres

Unes obres provocaran restriccions de trànsit en l’accés i els aparcaments de l’Hospital Universitari de Terrassa. Les afectacions es produiran aquest cap de setmana, el següent i la setmana vinent.

El Consorci Sanitari de Terrassa (CST) ha informat aquest dimecres de les restriccions, causades pels treballs del projecte BRAC (la nova xarxa de corredors Bus Ràpid Catalunya), fa una crida a la col·laboració de la ciutadania. El CST recomana preveure temps addicional per accedir al recinte.

Les obres consisteixen en l’ampliació i millora del traçat de la carretera N-150 i comportaran “afectacions importants a l’accés i als aparcaments de l’Hospital Universitari de Terrassa durant els dos propers caps de setmana i la setmana vinent”. Les actuacions es duran a terme en tres fases diferenciades que afectaran diversos punts d’entrada i sortida i zones d’aparcament del recinte hospitalari.

Aquest cap de setmana, 24 i 25 de maig, hi haurà obres a la carretera de Torrebonica, a l’accés a l’Hospital des de la N-150. Els treballs tindran lloc a la rotonda de la N-150 i es duen a terme en l’entorn de les obres del BRCAT. Afectaran la carretera de Torrebonica en el trànsit d’accés i de sortida de l’Hospital Universitari de Terrassa. L’empresa constructora donarà pas alternatiu en ambdós sentits, regulat amb banderes, des de les 8 fins les 18 hores.

Del 26 al 30 de maig, les obres traslladaran als parterres enjardinats de la rotonda d’accés al centre sanitari i de l’aparcament 2. Les quatre primeres places d’aquest pàrquing quedaran inutilitzades durant aquesta setmana, però les obres no afectaran l’accés a l’aparcament. Al parterre de la rotonda de l’olivera es farà una rasa per possibilitar el pas de diverses canalitzacions.

El centre sanitari està ubicat a la carretera de Torrebonica

Alberto Tallón

El cap de setmana del 31 de maig i l’1 de juny, la reforma abastarà de manera simultània els aparcaments 2, 5 i 6 i els accessos principals a l’Hospital. Per realitzar aquestes obres es tallarà el carril de circulació que dona accés i sortida a l’entrada principal de l’Hospital, les entrades de Consultes Externes, Rehabilitació, cafeteria i als aparcaments 2, 5 (aparcament restringit) i 6. Es farà una rasa a l’accés de l’aparcament 2, que quedarà anul·lat durant el cap de setmana. L’accés de vehicles a l’aparcament 2 no es podrà fer des de divendres 30 de maig, a partir de les 15 hores, fins diumenge 1 de juny a les 22.

Parada anul·lada

La parada d’autobusos de l’accés principal de l’Hospital quedarà anul·lada des del 31 de maig a les 7 fins el 2 de juny a la mateixa hora. Segons el CST, "els autobusos pararan provisionalment a una parada que s’instal·larà a la rotonda d’accés a l’Hospital, on hi haurà personal de l’obra que donarà indicacions i suport a les persones que tinguin necessitats especials o amb mobilitat reduïda i indicaran la zona d’aparcament per a aquests usuaris en concret".

El consosorci recomana a tots els usuaris, pacients i professionals “preveure temps addicional en els seus desplaçaments i seguir les indicacions del personal d’obres i la senyalització provisional instal·lada a l’entorn del recinte hospitalari”. Igualment s'aconsella l’ús de transport públic i es recorda la gratuïtat dels autobusos als ciutadans de Terrassa si disposen de la targeta T-Hospital.