Resum de l'any 2025 a Terrassa: a l'agost, nostàlgia de les discoteques que no hi són

Publicat el 26 de desembre de 2025 a les 17:32
Actualitzat el 26 de desembre de 2025 a les 20:28

A l’agost vam iniciar una sèrie de reportatges per fer un viatge pels locals d’oci nocturn que van fer història a la ciutat. Els records d’aquestes sales encara perdura en l’imaginari dels terrassencs.

 

 

"Els Amics de les Arts es diu així per l’entitat cultural de Terrassa”, Joan Enric Barceló-Els Amics de les Arts

 

Per què en parlem? Als carrers de Terrassa perviuen encara barreres ocultes per als que van en cadira de rodes o amb bastó.

Solidaritat amb els focs de l’estiu

Diversos ADF locals van desplaçar-se a Zamora per ajudar en els incendis de l’estiu.

 

 

Nous carrils a la C-16

 

Es van posar en servei els nous carrils de la C-16: dos cap al sud i dos cap al nord. L’obra va tenir una inversió de 12,7 milions d’euros. 

 

Les fonts de places i jardins tornen a brollar. Després d’haver deixat enrere la sequera i les restriccions que hi anaven associades, l’aigua torna a ser present en diverses places, carrers i jardins de la ciutat. Van caldre diverses setmanes per revisar-ne la maquinària i posar-les a punt, però, un cop realitzades les reparacions pertinents, les fonts ornamentals de Terrassa ja tornen a brollar amb tota la seva esplendor. 

 

