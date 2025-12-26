Resum de l'any 2025 a Terrassa: al juliol, una Festa Major musical i multitudinària

Els concerts de Miki Núñez, Doctor Prats, Chambao, Lildami i Buhos, entre altres, van omplir els espais de música en directe en una nova Festa Major multitudinària. La cultura popular va tornar a tenir un paper protagonista. La pluja va respectar una celebració massiva que es va viure amb entusiasme.
Espectacular tromba d’aigua
Va ser una precipitació fugaç i intensa. Van caure més de 32 mm en 30 minuts. Terrassa va ser el municipi amb més avisos al 112.
El dia que Cirsa va sortir a borsa
Cirsa va tancar plana en la seva estrena a la borsa. L’acció es va elevar a 16 euros, però va acabar en els mateixos 15 inicials.
9
dies de juliol es van superar els 35 graus de temperatura a Terrassa
El que no voldria amb la Medalla de la Ciutat és adormir-me. Queda molta feina per fer”
Lluís Rambla, arquitecte, músic i activista
Mig segle dels blocs de Can Jofresa. El 14 de juliol, el barri de Can Jofresa va celebrar 50 anys de la seva inauguració institucional per part dels aleshores Prínceps d’Espanya. A les torres va arribar una classe treballadora que a través de la lluita veïnal va construir un barri encara per fer. Era el naixement d’un conjunt de 822 habitatges d’obra pública, distribuïts entre 12 torres i 11 blocs més baixos, aixecats sobre els antics terrenys de les masies de Can Bosch i Can Jofresa.