Rodalies substitueix l'empresa de manteniment i farà canvis a les escales de l'Estació Terrassa Est

Escales mecàniques que no funcionen durant mesos, ascensors amb el mateix problema... L'Ajuntament de Terrassa i Rodalies de Renfe s'han trobat aquest divendres per tal de solucionar les deficiències d'accessibilitat en aquest equipament. Rodalies ha informat del canvi d’empresa de manteniment de les instal·lacions i preveu substituir les sis escales mecàniques de l’estació del Nord i modernitzar les escales de l’estació Terrassa Est. El febrer passat, una dona va patir lesions greus en caure per les escales a Terrassa Est.

El tinent d’alcalde de Territori i Habitatge, Xavier Cardona, s’ha reunit aquest matí amb una delegació de Rodalies de Catalunya, formada per Javier Arias, gerent d’Instal·lacions, i Irina Fontan, responsable de l’equip de delegats del servei, "per tractar les mancances d’accessibilitat existents a l’estació Terrassa Est".

Segons ha apuntat Cardona, "la trobada ha estat positiva" i l'Ajuntament agraeix "que es tinguin en compte les necessitats de la ciutat". Creu que s’han plantejat "propostes interessants".

La reunió ha servit per posar sobre la taula "el conjunt de deficiències i problemes de seguretat que presenten des de fa mesos les instal·lacions de l’estació, amb constants avaries de les escales mecàniques i els ascensors, fent complicat i insegur l’accés a aquesta infraestructura a les persones amb mobilitat reduïda".

Revisió complerta

En aquest sentit, el tinent d’alcalde de Territori ha demanat que es duguin a terme les actuacions necessàries per reparar aquestes carències, i ha reclamat el compromís de Rodalies de garantir el correcte i normal funcionament de les instal·lacions de l’ascensor i escales mecàniques.

Per la seva banda, des de Rodalies de Catalunya s’ha informat sobre el canvi d’empresa de manteniment de les instal·lacions. Rodalies té la voluntat de dur a terme un pla de millora global de la xarxa. Respecte això, ja s’ha realitzat una revisió complerta de les instal·lacions i s’ha previst la substitució de les sis escales mecàniques de l’estació del Nord així com la modernització de les escales de l’estació Terrassa Est.

La delegació també ha informat d’altres actuacions previstes, com la millora de la il·luminació de l’estació del Nord i la implementació de millores tecnològiques a les dues estacions que Rodalies té a la ciutat.

Segons el consistori, durant la reunió també s’ha reclamat millorar les freqüències del servei i estudiar la possibilitat d’allargar la R4 fins a l’aeroport.