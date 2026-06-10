Terrassa

Reunió plenària del Consell Municipal de Salut

La regidora Laura Rivas el va presidir al Centre Cívic President Macià

ARA A PORTADA

Publicat el 10 de juny de 2026 a les 09:50

La tinent d'alcalde i regidora de Salut, Laura Rivas, va presidir dimarts a la tarda la reunió plenària del Consell Municipal de Salut, que va tenir lloc al Centre Cívic President Macià.

Durant la reunió es va presentar la campanya de prevenció de la Malaltia Renal Crònica d'Ader Foundation, es van tractar temes de l'Atenció integrada social i sanitària i les Àrees Integrades de Salut i es va informar de projectes com la prescripció social, la prevenció del suïcidi i l'entitat Els Dols.

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