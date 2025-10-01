Rull reclama a l'Estat que "defensi les causes democràtiques de l'interior" a part "d'abanderar" les de l'estranger

El president del Parlament, Josep Rull, ha reclamat al govern espanyol "coratge" per afrontar el conflicte polític català en el 8è aniversari de l'1-O. "Un Estat que abandera causes de la llibertat més enllà de les fronteres també hauria de ser capaç de defensar les causes democràtiques dins", ha assenyalat Rull en una declaració institucional aquest dimecres al Parlament. El president ha reivindicat l'1-O com una jornada que forma part de "l'imaginari col·lectiu" i ha recordat "l'ús de la violència policial i injustificada" de l'Estat, així com la repressió posterior. També ha criticat la "rebel·lió judicial" que impedeix l'aplicació total de la llei d'amnistia aprovada fa un any al Congrés dels Diputats.
Rull, que va estar empresonat per formar part del Govern de l'1-O, ha lamentat que encara hi hagi dos diputats electes al Parlament – Carles Puigdemont i Lluís Puig - que no puguin tornar a Catalunya. "No ens cansarem de denunciar aquesta injustícia flagrant, ni tampoc el cost personal i familiar que implica, i que gairebé sempre s'oblida", ha remarcat.
El president ha insistit que l'1-O va ser un clar exemple d'expressió "no violenta" perquè el poble català pogués exercir el dret d'autodeterminació i que l'Estat va respondre, precisament, amb un "desplegament insòlit de violència". "I la repressió no va acabar aquí, sinó que es va traduir en empresonaments, inhabilitacions i processaments", ha dit.
Rull també ha recordat les desenes de persones, entre ells polítics, activistes i periodistes, que van ser víctimes d'un "ciberespionatge escandalós" arran de l'1-O, i també de les causes penals i delictes de terrorisme que es van obrir després del referèndum i que "no han acabat tenint recorregut".
Amb tot, el president de la cambra catalana ha reivindicat el "dret inalienable" dels pobles a l'autodeterminació i ha assegurat que "no hi ha cap altre camí ni drecera possibles" que els del referèndum. "Les esperances que hi havia aquell dia i la voluntat de ser d'una part del poble continua existint avui. L'esperança és més poderosa que la por", ha conclòs.
El president ha llegit aquesta declaració des del despatx d'audiències del Parlament, acompanyat per la vicepresidenta de la Mesa Raquel Sans i els secretaris Glòria Freixa i Juli Fernández. L'any passat Rull va fer una lectura similar, també acompanyat dels mateixos membres de la Mesa.