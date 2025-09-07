Saps on és... aquest homenatge a una coral a casa d’una música?

D’escultures o monuments per retre com una mena d’homenatge a entitats o personatges de renom, que han celebrat algun aniversari o han deixat marca per les seves aportacions en un camp concret. És més vell que l’anar a peu i passa també amb carrers i places. Pot passar que, part de la ciutadania que les veu per primera vegada, desconegui completament el motiu de la seva presència, però per això hi ha articles com aquest, que ajuda a ubicar aquestes peces i que explica per què es va decidir que s’erigissin.
En aquesta oportunitat, trobem que es combinen dos recordatoris, a una plaça petita i a una escultura. L’obra “Harmonia, música i silenci”, d’Albert Novellón, inaugurada l’any 2017, es pot trobar a la placeta de Rosa Puig, compositora, pianista i professora de música egarenca. Es podria considerar com un dos per un.
La seva estrena va servir per a la clausura dels actes del cinquanta aniversari del Cor Montserrat d’Amics de les Arts i Joventuts Musicals. Feta de pedra arenisca de la pedrera de Figaró, localitat del Montseny, aquesta obra fa quatre metres d’altura i un d’ample.
L’autor de l’obra
El dia de la posada en escena de l’escultura, l’autor, que moriria dos anys després, va recordar que, si bé mai va ser un dels seus membres, la seva relació amb el Cor Montserrat venia de llarg. “Quan estava en el Social, i no se sentien còmodes allí. Jo era el president de Joventuts Musicals, i vaig intervenir perquè vinguessin a Amics dels Arts”, va manifestar llavors a aquest diari.
Aquesta dualitat d’obra rememorant una entitat de la ciutat a una ubicació que honora a una persona representativa és una manera d’agrupar original, s’ha d’admetre. Serveix, també, per il·lustrar als que no tenien notícies de tot plegat.