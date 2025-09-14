Saps on és... aquesta placa per a un inventor extern?

Les plaques són un altre dels elements que es fa servir de recordatori o honorar a personatges il·lustres o entitats i associacions notòries. No tot han de ser monuments, escultures o estàtues. El llistat es podria ampliar amb mosaics, esgrafiats o relleus, per dir-ne tres més. Per tota la ciutat es poden anar descobrint algunes d’aquestes plaques que, per a molta part de la ciutadania, són desconegudes. No pel personatge o entitat homenatjada, sinó per la ubicació on es pot localitzar.
Sants, polítics, científics, literats o, com és el cas, inventors, són candidats a ocupar algun d’aquests forats i, d’aquesta manera, tenir el seu pes en la història. A més de tenir una avinguda al seu nom, el francès Joseph Marie Jacquard, també té dedicada una placa que es pot contemplar al carrer de Colom, número 2.
Com s’explica a la pàgina web de l’Ajuntament d’aquesta població, amb aquesta placa es reconeixia l’aportació de Jacquard “en la indústria tèxtil celebrant el 150è aniversari de la seva mort”. Nascut a Lió l’any 1752 i mort a Oullins, el 1834, Jacquard va ser l’inventor del primer teler programable amb targetes perforades.
Actes d’homenatges
En els actes d’homenatge organitzats pel Museu Tèxtil i l’Escola d’Enginyers, el dia 26 de setembre de 1985 es va descobrir una placa que porta el seu nom, “la qual es va situar a la paret lateral de l’antiga Escola d’Arts Aplicades, actualment dependències de la UPC”, diu el portal del consistori terrassenc.
Al costat del bust del teixidor francès hi ha una inscripció que, després del seu nom complet i els anys de naixement i mort, rememora que, Jacquard, “amb la seva màquina de llur nom, esperonà la revolució industrial del teixit”. Un record d’una ciutat lligada del tot al tèxtil a un dels seus.