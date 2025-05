Saps on són... les restes d’una sala on es ballava?

L’elenc d’edificis i altres elements del patrimoni d’aquesta ciutat és amplíssim i encara ho seria més si no s’haguessin enderrocat alguns elements. S’explicava en la xerrada “Els edificis perduts del modernisme” que va organitzar l’Ateneu Terrassenc. Algunes construccions van ser enderrocades i només queda d’elles, a part del record, fotografies que deixen constància de la seva existència. Hi ha algun cas, però, que la desaparició queda a mitges, com li passa al Saló dels Miralls del Cercle Egarenc que, en algunes fonts, també s’anomena com a Círcol Egarenc.

Era un edifici ubicat al carrer de Sant Pere, de l’any 1887 i que va ser obra de Jeroni Granell, un arquitecte modernista nascut a Barcelona. El Cercle Egarenc tenia uns jardins que encara es recorden, però l’espai estrella era la gran sala de ball, que s’anomenava de manera popular com el Saló dels Miralls, ja que tenia uns grans miralls que penjaven de les parets. A la dècada dels anys setanta, el Saló es va enderrocar per edificar uns pisos del carrer Cardaire.

Però unes restes d’aquest famós Saló dels Miralls encara romanen darrere de la caixa escènica del Teatre Principal i aquests pisos. Com ens explica l’historiador Domènec Ferran, “aquest fragment de mur va ser restaurat amb la construcció de la caixa escènica, a la qual està adossada, l’any 2011”. També comenta que hi ha més elements del Saló per altres llocs de la ciutat.

“Tres làmpades es conserven al menjador de la Casa Alegre i un mirall a Amics de les Arts”, afegeix. Al seu lloc, “només es conserva aquest fragment de decoració mural, amb columnes adossades, un medalló amb cara femenina i altres motius geomètrics i vegetals”, apunta Ferran.