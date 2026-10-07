Sense servei a tot Rodalies per "causes alienes"

El servei de Rodalies no funciona correctament i Renfe ho atribueix a "causes alienes". Segons un missatge de la companyia a les xarxes socials, "no es pot garantir la prestació del servei". El director de Rodalies, Òscar Playà, ha dit a "Catalunya Ràdio" que no circula "cap tren" a l'R1 i a la resta de línies hi ha circulació però no tots els trens previstos. Playà ha assegurat que aquesta matinada han rebut una carta del sindicat majoritari de maquinistes on els alertaven que no podien assegurar que els trens sortissin. El director de Rodalies ha defensat que s'han seguit tots els protocols de seguretat després dels temporals de pluja i ha considerat que el que hi ha és un "conflicte laboral".
Sense cap tren de l'R4, aquest dimecres, a diferència de dies anteriors, ni tant sols s'assegura servei d'autobús alternatiu per carretera des de l'estació del Nord de Terrassa cap a Manresa. Renfe recomana utilitzar mitjans de transport alternatius mentre es mantingui aquesta situació.
Inestabilitat des del cap de setmana
El servei s'ha vist afectat els darrers dies pels temporals de pluges que han afectat Catalunya. De fet, el servei va quedar aturat preventivament dissabte i s'ha anat reprenent progressivament. Playà ha assegurat que això s'ha estat fent amb "total seguretat" i ha asseverat que la situació d'aquest dimecres al matí no respon a un problema de seguretat a la infraestructura i que els trens que van circular aquest dimarts ho van fer "de forma segura".
El director general ha explicat que han rebut la carta del sindicat majoritari de maquinistes cap a la una de la matinada. Ha afirmat que la seguretat no és un tema objectiu i ha insistit que s'han anat fent les marxes exploratòries pertinents i els trens han circulat quan ha estat garantida la seguretat.
Aquest dimarts, els maquinistes de Renfe van demanar més garanties per reprendre el servei de tren a la xarxa de Rodalies després del temporal. En concret, el col·lectiu va reclamar rebre els informes que s’elaboren després de les marxes exploratòries per reprendre l’R1 fins a Blanes, l’RG1 entre Maçanet i Portbou, i els regionals de l’R13 i R14 entre Tarragona i Sant Vicenç i l’R17 fins a Port Aventura, trams ja validats pels tècnics d'Adif.