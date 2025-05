Sessió sobre risc cardiovascular i dona a la MútuaTerrassa

Aquest dimecres, 7 de maig, la sala d’actes de l’edifici docent de la MútuaTerrassa acollirà la primera actualització en risc cardiovascular i dona, una sessió organitzada pel servei de Medicina Interna de l’Hospital Universitari MútuaTerrassa (HUMT). Es concretarà en una taula rodona que s’iniciarà a les 14.45 hores i dirigida per la Meritxell Mariné, cap del servei de Medicina Interna de l’HUMT i Lluís Simón, adjunt al mateix servei i coordinador de la Unitat d’Insuficiència Cardíaca.

Aquesta estarà integrada per Verònica Perea, adjunta al servei d’Endocrinologia i Nutrició, responsable de la Consulta de Gestació i Diabetis i professional de la Unitat de lípids de l’HUMT; Leticia Fernández, metgessa adjunta al servei de Cardiologia i professional de la Unitat d’Hemodinàmia de l’HUMT i Siena Molina, adjunta al servei de Medicina Interna i professional de la Unitat d’Insuficiència Cardíaca.

Perea abordarà el risc cardiovascular en la dona des de l’òptica de l’endocrinologia, Fernández se centrarà en la síndrome de Yentl i cardiopatia isquèmica i, per la seva banda, Molina parlarà sobre la insuficiència cardíaca i dona.

Comissió Clínica de Gènere i Salut

La sessió en qüestió és una iniciativa que des del primer moment ha rebut el suport de la Comissió Clínica de Gènere i Salut (CCGiS) de la Fundació Assistencial MútuaTerrassa (FAMT). La creació de l’esmentat òrgan respon a la voluntat d’incorporar la perspectiva de gènere en la seva pràctica assistencial, docent i investigadora i promoure una medicina individualitzada i equitativa.

Va néixer el juny de l’any passat, està presidida per la Dra. Helena Monzón -directora assistencial de l’àmbit mèdic de la Fundació Assistencial MútuaTerrassa- i integrada per un ampli grup de professionals (procedents de diferents disciplines i especialitats) que treballen tant en l’àmbit de l’Atenció Primària com en l’Hospitalari, sensibilitzats i compromesos per oferir la millor atenció sanitària, de manera justa i igualitària.