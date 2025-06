Sirenes i alertes al mòbil en un nou simulacre per risc químic a Terrassa

Terrassa és un dels municipis inclosos, un any més, en el simulacre de risc químic que durà a terme Protecció Civil, aquest dimecres 4 de juny. A les 10 del matí s'enviaran els primers avisos als telèfons mòbils i després sonaran 50 sirenes a zones properes a indústries químiques de 22 municipis de les comarques del Barcelonès, Baix Llobregat, Vallès Oriental i el Vallès Occidental. Es calcula que en total es vegin afectades més de 550.000 persones. A Terrassa s'escoltaran tres alertes que només afectaran la zona dels polígons, quedant exclòs tot el nucli urbà. Aquest és el tercer simulacre per risc químic del 2025, i serveix per "provar si el sistema funciona i perquè la població aprengui a confinar-se", explica la Generalitat.

Com funcionarà el simulacre?

Tant les sirenes com les alertes als mòbils afectaran només les zones afectades o properes a risc químic. En concret, a les 10 del matí s'enviarà un missatge "Es-alert" que alertarà de l'inici de la prova. Gairebé immediatament començaran a sonar les sirenes, amb el so de confinament, un so ondulant com d'ambulància. Es tracta de tres senyals d'un minut de durada separats per silencis de cinc segons. El so de les sirenes està pensat perquè se senti sobretot a l'exterior.

Protecció Civil recomana seguir les pautes de confinament, com quedar-se a casa o a l'immoble més proper, tancar les portes i finestres, desconnectar els sistemes de ventilació i esperar. En el cas de trobar-se en un vehicle, també es recomana buscar refugi tancat. Al cap d'uns deu minuts s'activaran les sirenes per indicar la fi de confinament, un so pla més agut. I a continuació es tornarà a enviar un missatge als mòbils indicant la fi de la prova i un enllaç per omplir una enquesta anònima de valoració. En total es preveu que la prova duri uns 15 minuts. Un cop acabi, s'anima als veïns a omplir l’enquesta per saber si han sentit correctament les sirenes i han rebut l’alerta de protecció civil al telèfon mòbil.

Aquests són els municipis afectats

Els termes municipals inclosos en la prova són Terrassa, Castellbisbal, Abrera, Barcelona (Zona Franca i Port), Polinyà, Cornellà de Llobregat, Esparreguera, Granollers, l'Hospitalet de Llobregat, Lliçà de Vall, Martorell, Montornès del Vallès, Olesa de Montserrat, Parets del Vallès, Polinyà, el Prat de Llobregat, Sant Andreu de la Barca, Sant Boi de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan Despí, Santa Coloma de Cervelló, Santa Perpètua de Mogoda i Viladecans. A banda de tots aquests municipis, el so es podrà sentir també a Barberà del Vallès, Rubí, Sant Cugat del Vallès, el Papiol, Castellbell i el Vilar, Vilanova del Vallès, Canovelles, la Roca del Vallès, les Franqueses del Vallès, Montmeló i Esplugues de Llobregat.

A més, afectarà també el trànsit de la zona, que inclou grans autovies com les Rondes de Barcelona, la B-23, l'A-2, l'AP-7, la C-16, la C-58 i la C-33 entre altres, però Protecció Civil no ha calculat de quants vehicles es podria tractar.