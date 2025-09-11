Suspesa l'actuació de Minyons de Terrassa per la Diada Nacional a causa de la pluja

Els Minyons de Terrassa no han pogut actuar aquest 11 de setembre, a la Diada Nacional de Catalunya, al Born de Barcelona, a causa de la pluja. La colla malva, que havia de compartir plaça amb la Jove de Barcelona, els Capgrossos de Mataró i els Castellers de Vilafranca, havia previst castells de gamma alta de vuit i de nou pisos per continuar rodant estructures de cara al tram final de temporada.
Tot i la suspensió de l’actuació castellera, els Minyons han mantingut els tradicionals pilars d’inici, que es realitzen dins del recinte cobert del Mercat del Born. En aquest cas, la colla terrassenca ha aixecat pilars de 4, mantenint el simbolisme de la diada i la seva presència en una cita que consideren clau del calendari.
Els malves participaven enguany per cinquena vegada en aquesta actuació, on ja han descarregat en edicions anteriors castells com el 3 de 9 amb folre, el 2 de 8 amb folre i el 5 de 8. Amb aquesta nova participació, volien donar continuïtat a la bona dinàmica de les darreres setmanes i posar a prova les estructures que han de marcar el tram decisiu de la temporada.
Ara, la colla haurà d’esperar a les pròximes places per desplegar els castells previstos, amb l’objectiu de mantenir el pols del seu calendari de tardor.