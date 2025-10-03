Taigua instal·la sensors al riu Llobregat per determinar la qualitat de l'aigua captada

L'empresa municipal de gestió de l'aigua, Taigua, ha posat en funcionament 28 sensors que quantifiquen el cabal i la qualitat de l'aigua captada del riu Llobregat. Aquests dispositius, segons explica l'Ajuntament de Terrassa en un comunicat, tenen l'objectiu d'optimitzar i digitalitzar tot el procés de captació entre la planta on es recull l'aigua, a Abrera, fins als punts d'ús públic de Terrassa "per millorar el monitoratge de les dades i assegurar així un subministrament constant, segur i de qualitat".
Els sensors estan ubicats tant als punts de captació d'aigua superficial com subterrània i envien les dades en temps real, cosa que permetrà a les institucions "respondre de manera ràpida i efectiva davant de diverses situacions, com pot ser la detecció de contaminants", ha ressaltat la tinenta d'alcalde i regidora de cicles de l'aigua de l'Ajuntament, Patricia Reche.
Amb aquests nous dispositius, Taigua pot detectar la presència d'alumini, manganès, amoni i clor en l'aigua que arriba a la ciutat i que se sumen als detectors de pH, terbolesa, conductivitat i oxigen que ja podien estudiar gràcies a altres sensors que es van instal·lar el 2021 i al 2022. Per altra banda, els sensors de cabal s'han col·locat en impulsions i vendes en altra per tal de fer més efectiu el monitoratge del sistema de captació i distribució de l'aigua. Amb tot, aquesta nova informació també pot servir per detectar fuites o falles en la infraestructura de subministrament.
En total s'han invertit 140.892 euros en aquest projecte, el qual està dins del Projecte de Transició Digital i Millora en l'Eficiència del Cicle de l'Aigua de Terrassa (EFIAIGUA), i és finançat per la Unió Europea a través del Projecte Estratègic per a la Recuperació i la Transformació Econòmica de Digitalització del Cicle de l'Aigua (PERTE).