Tanca Troll Cave, la botiga de jocs de rol del carrer del Puig Novell

La botiga especialitzada en jocs de rol Troll Cave, ubicada al carrer de Puig Novell, al Centre, tancarà les seves portes al públic el dijous 30 d'abril. Aquests dies es troba en procés de liquidació. "Està sent una autèntica bogeria. Tinc encara un centenar de comandes per entregar", comenta el seu responsable, Axel Ramos, mentre les prestatgeries de la botiga es van buidant de mica en mica.\r\n\r\nPer bé que l'establiment tanca, Ramos durà una part del negoci al barri de Sant Pere, concretament al Nikochan Arena de la plaça del Triomf.\r\n\r\nTroll Cave va obrir el 22 de maig de l'any 2024 com a joc de trobada per als amants dels jocs de taula, els "wargames", el modelisme i els TCG (Trading Card Game), jocs de cartes col·leccionables. \r\n