Terrassa disposa d’un ecosistema educatiu que acompanya els estudiants des de les primeres etapes fins a la universitat, una fortalesa que Carles Lázaro, director durant 25 anys de l’escola Salvador Vinyals, i Jordi Voltas, director de l’Eseiaat de la UPC, consideren clau per al futur de la ciutat.
Lázaro destaca que les noves generacions tenen avui “més possibilitats” que abans, tant dins de l’escola com a l’hora d’escollir itineraris posteriors. “Hi ha més opcions de batxillerat i d’FP”, assenyala, tot valorant una oferta educativa cada vegada més diversa. Tot i això, recorda que la realitat social dels barris també es reflecteix a les aules i que cal continuar reforçant els recursos per a la inclusió.
Per la seva banda, Voltas posa en valor el paper de la universitat i les oportunitats que ofereixen els estudis tècnics. Reivindica especialment més presència femenina en les enginyeries: “Les noies, quan entren, descobreixen que no els falta res i aporten una mirada molt necessària”.
Tots dos coincideixen també en la necessitat de connectar millor la formació amb les demandes del mercat laboral. Voltas recorda que “el sector tecnològic genera milers de llocs de treball que no es cobreixen cada any”, mentre que Lázaro assenyala que les empreses industrials reclamen “més professionals qualificats procedents de l’FP”. Malgrat els reptes, els dos responsables coincideixen que Terrassa es troba en una posició privilegiada. “Tenim moltíssima sort d’engranar tot l’itinerari formatiu”, destaca Voltas.