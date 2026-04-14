Terrassa acull el XII Congrés Nacional de Sòl Pelvià amb referents estatals i internacionals

Terrassa acollirà del 16 al 18 d’abril el XII Congreso Nacional de Suelo Pélvico, organitzat per la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia, una cita biennal de referència en l’àmbit estatal. El congrés se celebrarà a LaFACT i reunirà professionals especialitzats en les disfuncions del sòl pelvià, una patologia de gran prevalença. L’esdeveniment es planteja com un espai per compartir coneixement, debatre i conèixer de primera mà les opinions de destacats experts del sector.
Aquesta edició estarà presidida per Jordi Cassadó, cap clínic del Servei de Ginecologia i Obstetrícia de l’Hospital Universitari MútuaTerrassa. Entre els participants més destacats hi figura John DeLancey, investigador de referència internacional en aquest camp, que intervindrà mitjançant una connexió en directe des de Michigan.
El programa del congrés combina sessions teòriques i pràctiques, amb un enfocament basat en casos clínics i tallers especialitzats. L’objectiu és integrar l’evidència científica més recent i facilitar l’actualització de coneixements entre els professionals assistents.
Durant les jornades s’abordaran les darreres novetats en el diagnòstic i tractament de les disfuncions del sòl pelvià, incloent-hi opcions farmacològiques, quirúrgiques i teràpies conservadores, consolidant així el congrés com un punt de trobada clau per a l’especialitat.