Terrassa acull un projecte pioner per reduir l’impacte del consum d’alcohol a l’hospital

El Departament de Salut i el Consorci Sanitari de Terrassa (CST) han posat en marxa un projecte pilot per prevenir i detectar precoçment el consum de risc d’alcohol entre pacients hospitalitzats. La iniciativa, pionera a Catalunya, té com a objectiu millorar l’abordatge i el tractament dels problemes derivats d’aquesta substància, que és la més consumida al país i la que provoca més ingressos hospitalaris i inicis de tractament a la Xarxa d’Atenció a les Drogodependències.
Només l’any 2024, el 64% de la població catalana d’entre 15 i 64 anys va consumir alcohol el darrer mes, i un 9,8% en va fer un ús diari. En el mateix període, el 51% de les 25.416 urgències hospitalàries per substàncies van estar relacionades amb l’alcohol. Al CST, una diagnosi prèvia revela que d'un total aproximat de 26.532 pacients hospitalitzats, 2.955 ho van ser per causes relacionades a l’alcohol, el que seria que un 11% dels ingressos hospitalaris tenen relació directa o indirecta amb aquest consum.
El programa pilot, presentat aquest dimarts a l’Hospital Universitari de Terrassa, inclourà cribratges sistemàtics amb l’eina AUDIT-C, protocols de detecció precoç i intervencions breus, reforç de la derivació a l’atenció primària i als centres d’addiccions, formació a professionals de sis unitats del CST (urgències, pediatria, medicina interna, salut mental, traumatologia i ginecologia) i mesures de sensibilització a pacients i ciutadania. També s’ha eliminat la venda de begudes alcohòliques a l’hospital.
La iniciativa ha comptat amb la implicació de l’equip de Salut Mental i Psiquiatria del CST, en col·laboració amb professionals del CAS de Rubí i de l’Hospital Universitari MútuaTerrassa, i el suport del CatSalut. El pilot es desenvoluparà durant un any i serà avaluat amb indicadors específics de procés i impacte.
Si els resultats són positius, Salut vol que aquest model es pugui estendre a la resta d’hospitals de Catalunya.