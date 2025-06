Terrassa acull una jornada sobre els reptes dels museus contemporanis

El Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya (MNACTEC) ha organitzat la jornada "Museu contemporani i reptes de futur del patrimoni científic, tècnic i industrial", que tindrà lloc aquest dijous 12 de juny, de les 9.15 a les 18 hores, a les instal·lacions del museu a Terrassa. Les sessions abordaran com els museus industrials, tècnics i científics adapten la seva tasca a la nova realitat social derivada de les necessitats de sostenibilitat, accessibilitat o digitalització.

De la mà de professionals del sector, en aquesta jornada s’exploraran alguns dels reptes que cal incorporar conceptualment al patrimoni cultural contemporani i al rol actual dels museus de ciència i tecnologia.

Es pot consultar el programa de la jornada i fer la inscripció a través del web del MNACTEC. El públic destinatari és personal tècnic de museus, professionals de la gestió cultural, professionals d’empreses dedicades a la museografia, alumnat universitari de l’àmbit cultural, públic en general.

Segons indica la presentació del programa, "no és possible entendre la funció, la rellevància i el futur del museu contemporani sense una reflexió prèvia i profunda al voltant de tot el patrimoni que es genera contínuament avui dia per aprofitar plenament els seus actius".

Actualment, i en els propers anys, els museus industrials, tècnics i científics d’arreu del món "s’enfronten a desafiaments formidables. Més enllà de la tasca de preservació i conservació patrimonial i de la seva funció social educativa, els museus han de conviure amb les noves normatives de sostenibilitat, eficiència energètica, accessibilitat, etc".

A les 9.30 hores, la conferència "Museus, l'emoció del coneixement" inaugurarà la jornada. La ponència anirà a càrrec de Josep Fornés i Garcia, antropòleg i exdirector del Museu Etnològic de Barcelona.

Primera part

A continuació es desenvoluparà la primera part de la jornada, amb una sessió sobre "Els reptes del patrimoni immoble". Constarà d'una intervenció de Carme Gilabert i Valldepere, directora de l’Ecomuseu Farinera de Castelló d’Empúries, sobre el patrimoni industrial en la quarta generació (10.15 hores), i d'una ponència de Jaume Perarnau i Llorens, doctor en Història de la Tècnica i conservador del MNACTEC, sobre "el nou patrimoni: conservar al segle XXI el patrimoni del segle XXV". Aquesta intervenció començarà a les 10.45 hores.

Segona part

Els reptes del patrimoni moble conformen la segona part del programa, que s'iniciarà a les 11.45 hores amb la ponència "Entre la passió i el patrimoni: el rol del museu privat a l'ecosistema cultural". A càrrec de Cristina Soler Ferrero, directora del Museu de la Moto de Bassella.

A les 12.15 hores, "Un repte singular: la conservació del patrimoni moble científic, tècnic i industrial", amb Vanessa Vicente, cap de l’Àrea de Col·leccions i Conservació del MNACTEC.

A les 12.45 hores, taula rodona: "Preservar el patrimoni cultural en el context d’una societat tecnificada", amb Helena Minuesa Sánchez, museòloga especialitzada en didàctica del patrimoni i acció cultural per a la transformació social. Participants: Ana Álvarez Lacambra, consultora en transformació digital dels museus; Eudald Serra Giménez, director del Museu de l’Aigua i el Tèxtil de Manresa; i Josep Espadalé Reballí, director del Museu del Suro de Catalunya. Palafrugell.

Tercera part

La tercera part del programa estarà dedicada als "Reptes del patrimoni de la societat industrial i tecnològica fora dels museus". Començarà a les 16 hores amb la sessió "L’educació com a impulsora del paper social del patrimoni industrial fora dels museus. Reptes en la formació dels professionals del futur", a càrrec de Myriam González Sanz, professora d’Educació, Patrimoni i Museus a la UAB.

A les 16.30 hores, "Incorporar la recerca i la innovació a la missió dels Museus", amb Laia Sánchez Casals, membre del Citilab i professora de Comunicació a la UAB. A les 17 hores, taula rodona: "Idees per a salvaguardar el patrimoni científic i tècnic contemporani". El moderador serà Pere Viladot Barba, excap del Departament d’Educació del Museu de Ciències Naturals. Els participants: Aina Ferrero Horrach, directora del Museu del Calçat i la Indústria d’Inca; Rosa Serra Rotés, exdirectora del Museu de les Mines de Cercs; i Eva Perisé, directora del Museu Hidroelèctric de Capdella.

La jornada acabarà a les 18 hores, amb les conclusions i i l'acte oficial de cloenda.