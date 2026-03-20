Terrassa aprova reforçar els murs de la riera de les Arenes en un tram de 670 metres

La junta de govern local ha aprovat definitivament aquest divendres el projecte constructiu de la protecció de la fonamentació de diferents trams de mur a la riera de les Arenes, entre el Pont de Navarra i el Pont de Castellar.
El projecte defineix les mesures necessàries per garantir la resistència, durabilitat i seguretat estructural dels murs existents en aquest tram de la riera, d'uns 670 metres. En aquest sentit, contempla reforçar les fonamentacions dels murs mitjançant un mantell d'escullera que ajudi a prevenir el descalçament provocat per l'erosió de l'aigua.
Per al tinent d'alcalde de Transició Ecològica i regidor de Rieres, Noel Duque, "amb aquesta actuació farem un pas endavant per modernitzar i assegurar les nostres infraestructures fluvials, i seguirem treballant perquè totes les rieres de la ciutat disposin d'espais segurs, resilients i adaptats als reptes climàtics dels propers anys". Pel que fa als treballs, ha destacat que "el reforç de les fonamentacions dels murs de la riera de les Arenes és una actuació imprescindible per garantir-ne l'estabilitat a llarg termini i protegir la ciutadania davant episodis d'aiguats".
Les actuacions es divideixen en dues parts diferenciades: la zona lateral de la llera i la part central. Pel que fa a les actuacions laterals, es preveu protegir les fonamentacions dels murs col·locant escullera de pedra granítica de gran format.
Aquesta s'instal·larà des de la mateixa llera i es col·locarà sobre una base prèvia, que es reforçarà amb formigó per assegurar-ne l'estabilitat. Pel que fa a les actuacions a la part central de la llera, suposaran la protecció de les fonamentacions dels pilars dels ponts d'Almeria, d'Extremadura i de Navarra, així com el reforç en punts concrets d'aquest tram.
La redacció del projecte estava prevista en el conveni de col·laboració que l'Ajuntament de Terrassa i l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) van signar el maig de 2024 per a l'elaboració dels projectes inclosos en el Pla Director de les rieres de les Arenes, del Palau i de Rubí redactat per l'ACA.
Aquest pla director defineix les diferents actuacions a realitzar per reduir les vulnerabilitats davant el risc d'inundació, així com per prevenir possibles col·lapses de les estructures existents als principals cursos fluvials que travessen el municipi de Terrassa, derivats de l'impacte de les avingudes.