Detingut a Terrassa un lladre multireincident que havia robat joies per valor de 200.000 euros

Els Mossos d’Esquadra han aconseguit detenir un home de 35 anys acusat de ser un lladre multireincident especialitzat en robatoris amb força a l'interior de domicilis. Segons ha informat el cos policial en una nota de premsa oficial, l’arrestat actuava mitjançant el mètode de l'escalament i aprofitava les franges horàries en què les cases estaven buides per forçar accessos.
Detenció "in fraganti" a Terrassa
L'operatiu va culminar el passat 4 de març, quan agents de la Unitat de Seguretat Ciutadana de Terrassa van enxampar l'home en ple robatori en un domicili de la ciutat. Aquesta detenció ha estat la clau per tancar una investigació que portava setmanes en marxa per part de la Unitat d'Investigació de Rubí.
Fonts oficials dels Mossos d'Esquadra detallen que l'investigat es desplaçava habitualment en transport públic. Aquesta era una estratègia premeditada per intentar passar desapercebut i dificultar el rastreig policial de possibles vehicles sospitosos en les zones on actuava.
Un botí de luxe i set robatoris acreditats
Fins al moment, la policia catalana ha pogut acreditar la seva participació en set robatoris amb força comesos entre el 18 de novembre i el 3 de desembre de 2025 a les localitats de Terrassa, Sant Cugat i Castelldefels. En aquests assalts, l'home s'hauria endut:
- Joies i objectes d'alta gamma valorats en més de 9.000 euros.
- Més de 500 euros en efectiu.
Investigació oberta per 200.000 euros a Sarrià
Però la gravetat dels fets podria ser molt més gran. Segons la policia de la Generalitat, l'home també està sent investigat per set robatoris més comesos al districte de Sarrià-Sant Gervasi (Barcelona) entre l'octubre i el febrer. En aquest cas, el valor de les joies sostretes s'eleva fins als 200.000 euros, fet que el situa com un dels objectius prioritaris en la lluita contra els robatoris a domicilis.
L’arrestat, que ja acumulava diversos antecedents policials per fets de la mateixa naturalesa, va passar a disposició judicial el passat 7 de març davant del Jutjat d’Instrucció de Terrassa. Les proves recopilades durant la investigació han permès connectar l'escena del crim de Terrassa amb els altres delictes comesos arreu de la comarca.