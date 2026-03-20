Terrassa promociona la Fira Modernista i la seva oferta turística al saló B-Travel

Terrassa és present des d'aquest divendres al saló internacional B-Travel, que té lloc al recinte de Montjuïc de Fira de Barcelona fins al pròxim 22 de març. La delegació egarenca, encapçalada pel tinent d'alcalde de Projecció de la Ciutat, Joan Salvador, hi assisteix amb l'objectiu de posicionar l'oferta turística local en un aparador que l'any passat va fregar els 30.000 visitants.
Focus en el modernisme i el patrimoni industrial
El principal reclam de la ciutat en aquesta edició és la Fira Modernista, que se celebrarà els dies 8, 9 i 10 de maig. A banda d'aquest esdeveniment, es promociona el catàleg complet de rutes turístiques i visites guiades programades per a aquest 2026.
La presència de la ciutat s'articula a través de tres eixos:
- Espai comarcal: Dins l'estand del Consell Comarcal del Vallès Occidental, sota el paraigua de la Diputació de Barcelona.
- Turisme Industrial: Mitjançant l'espai propi de la Xarxa de Turisme Industrial de Catalunya (XATIC).
- Col·laboració institucional: Amb el suport de l'Agència Catalana de Turisme.
El certamen B-Travel es manté com una cita estratègica per al sector, on Terrassa busca captar tant el públic generalista com professionals que busquen experiències de proximitat i turisme cultural.