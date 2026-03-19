Què fer a Terrassa aquest cap de setmana: 20, 21 i 22 de març

La ciutat de la primavera no s'atura i accelera el pas amb una infinitat de propostes culturals. Aquí oferim una desena d'actes. I tot això, sense incloure les activitats del 45è Festival Jazz Terrassa.
Rilke
Marató de lectura en veu alta: "Cartes de Rilke". Coorganitzen: llibreria La Temerària i Amics de les Arts i Joventuts Musicals. Aquest divendres, 20 de març, a les 18.30 hores a la Biblioteca Central de Terrassa (BCT).
Diablo Rock
Novena edició del M. Diablo Rock, amb Social Strain, Escorpiones i The Birras Cover Band. A la Sala Rasa 64, aquest dissabte, a partir de les 20 hores.
Dansa
Representació de l'obra "Alícia, i la dansa de les mil meravelles", a LaFACT, amb les entrades exhaurides. Aquest dissabte, a les 18 hores.
París
Concert de Carmen París, la innovadora de la jota aragonesa, que arriba a Terrassa amb la proposta "París al piano". A l'Auditori Terrassa, aquest dissabte a les 19.30 hores. Abans, a les 17 hores, xerrada amb la compositora, al mateix lloc, sobre les influències de la jota en les músiques del món.
Teatre
Representació de “La vida secreta de Tennessee Williams", un monòleg teatral de Martí Peraferrer. Funció inclosa al cicle Fem Sala d'Amics de les Arts. Dissabte, a les 20.15 hores.
Sessió
Sessió DJ, Northern Soul Party, amb Emperador Brusco, Ursa Major, Albert Garcia i Jordi Vidal. Al Cafè de l’Aula, dissabte, 22 hores.
Concert
Karlos Nao Project, amb Karlos Nao (flauta travessera), Javier de la Rosa (guitarra), Nene Maya (bajo eléctrico) i José el Moskito (percussió). A la seu de Flamencología Terrassa, aquest diumenge a les 12.30 hores.
Música de cinema
En el marc de la seva tradicional Gira de Setmana Santa, l’Orquestra Simfònica del Vallès (OSV) presenta "Una passió de cinema", un concert que recull bandes sonores de pel·lícules com "Ben-Hur", "Jesucrist Superstar", "La missió" o "Àngels i dimonis". Diumenge, a les 18 hores, a LaFACT.
Premi
El cicle de representacions del Premi Ciutat de Terrassa de Teatre acabarà aquest diumenge amb l'obra "L'hostalera", comèdia de Carlo Goldoni, a càrrec del grup de teatre El Centre, de Llorenç del Penedès. A la Sala Crespi, a les 18 hores.
Dansa metropolitana
La coreògrafa Mari Paula presenta a Terrassa "Lake machine", una reinvenció de dones de l'univers clàssic. Espectacle inclòs al cicle Dansa Metropolitana. Al Teatre Principal, diumenge, a les 18 hores.