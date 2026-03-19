Innovacions que marcaran el futur de l’alimentació

Del 23 al 26 de març, Alimentaria+Hotelco tornarà a situar Barcelona com un dels principals punts de trobada de la indústria alimentària internacional. El recinte Gran Via acollirà la fira Alimentaria 2026 en una edició marcada pel 50è aniversari del certamen. Amb més de 3.300 empreses de 70 països i una clara aposta per la innovació, la sostenibilitat i la internacionalització, la fira pretén consolidar-se com un espai clau per detectar tendències i generar oportunitats de negoci en un sector en plena transformació.
En aquest escenari, el centre tecnològic terrassenc Leitat serà una de les empreses participants, coincidint amb la celebració del seu 120è aniversari. Ho farà amb una proposta centrada en la innovació aplicada al sector alimentari, mostrant el seu paper com a aliat estratègic per a les empreses que volen desenvolupar productes, ingredients i processos més saludables, sostenibles i eficients.
Leitat mostrarà diferents exemples de recerca aplicada que aborden alguns dels grans reptes actuals de la indústria alimentària, com ara la necessitat de noves fonts de proteïna, la valorització de subproductes agroalimentaris, la nutrició personalitzada o la digitalització dels processos productius. En aquest sentit, Montse Jorba, directora de l’Àrea de Biorecursos i Tecnologies Agroalimentàries, subratlla que “la indústria alimentària afronta grans reptes en salut, sostenibilitat i seguretat; i la transformació del sistema alimentari només serà possible amb innovació científica i tecnològica aplicada a la indústria”. A més, afegeix que a Leitat treballen “per convertir el coneixement en solucions reals per a les empreses”.
Noves fonts de proteïna
Un dels eixos centrals de la seva proposta serà el desenvolupament d’ingredients bioactius i noves fonts de proteïna. El centre treballa en l’obtenció de compostos d’alt valor a partir de fonts naturals com microalgues, insectes, microorganismes o subproductes vegetals. Aquests ingredients presenten propietats funcionals —com antioxidants, antimicrobianes o antiinflamatòries— i poden contribuir a millorar la qualitat nutricional dels aliments.
A partir d’aquestes tecnologies, Leitat desenvolupa extractes naturals rics en polifenols, carotenoides, fibres o proteïnes funcionals, amb aplicacions tant en nous aliments saludables com en ingredients per a la indústria. També destacarà la seva feina en bioconversió d’insectes, una línia emergent en alimentació sostenible, amb la producció de farines proteiques, olis rics en àcids grassos i altres compostos bioactius.
Impressió 3D d’aliments
Una altra de les propostes destacades serà la impressió 3D d’aliments, una tecnologia que permet desenvolupar productes personalitzats segons les necessitats nutricionals o de textura de diferents col·lectius. A l’estand de Leitat es podran veure exemples de galetes impreses en 3D i enriquides amb ingredients funcionals com vitamina B12, omega-3, ferro o vitamina D amb calci, que il·lustren el potencial d’aquesta tecnologia per combinar salut i personalització.
El centre egarenc també presentarà snacks saludables i sostenibles elaborats amb ingredients com llegums, microalgues o proteïna d’insecte, així com solucions de texturització de proteïna vegetal per a la creació d’anàlegs de carn. Aquestes innovacions permeten desenvolupar aliments amb més contingut proteic i menor impacte ambiental, alineats amb les noves demandes del mercat.
Finalment, Leitat mostrarà tecnologies orientades a la valorització de subproductes agroalimentaris. Mitjançant processos com l’extracció assistida o la fermentació, transforma residus en nous ingredients o compostos funcionals d’alt valor afegit. Aquest enfocament permet reduir residus, millorar la sostenibilitat dels processos productius i generar noves oportunitats de negoci per al sector agroalimentari.
De la brioixeria d’alta qualitat, a l’snaking
Terrassa estarà àmpliament representada. Pastisart podrà presentar la seva proposta de brioixeria congelada d’alta qualitat, combinant tradició i innovació. L’empresa aposta per tendències com el “clean label” i la millora nutricional amb l’objectiu d’oferir productes més saludables sense renunciar al sabor. “És molt important ser a aquesta fira, perquè és un aparador internacional, ens dona a conèixer”, expliquen des de l’empresa. Enguany, comptaran amb un aparador més gran presentant, entre els seus ja coneguts productes, la seva gran novetat: brioxeria salada com l’snaking.
Per la seva banda, Alternativa3 arriba a la fira amb un ampli catàleg amb més de 400 referències, incloent cafès d’especialitat, cacau i sucre, i aposta per la innovació amb cafès amb bolets o opcions funcionals i infantils.
Sanmy hi participa com una de les històriques del sector de les begudes refrescants, amb més de 600 referències i presència a tots els canals. A la fira podrà mostrar productes com la seva línia orgànica Kombeauty o el seu emblemàtic sifó vintage, mostrant el seu paper com a fabricant independent i distribuïdor de marques internacionals.
Cerezo presenta nous pernils i un guanciale ibèric
Jamones Cerezo aprofita la fira per presentar novetats destacades d’enguany, com la nova línia de pernils ibèrics procedents d’un tercer assecador adquirit per la companyia a Montánchez, Extremadura. Els productes encara es troben en procés de curació, però ja seran visibles amb nova marca i etiquetatge. També hi porta un innovador guanciale ibèric, elaborat amb papada de porc ibèric però curat a Itàlia, fusionant ambdues gastronomies. Per a l’empresa, la presència a la fira és clau: “és un gran aparador nacional i internacional, importantíssim per a la visibilitat”, explica Jordi Sellarés, responsable d’exportacions. “Si no hi ets tu present, els clients se’n van a la competència”, conclou.
Bio2Coat porta els seus recobriments a la fira
L’”start-up” terrassenca Bio2Coat, creada per investigadors de la UPC, participarà en la fira Alimentaria 2026 per donar-se a conèixer amb la seva tecnologia de recobriments comestibles per a fruites i hortalisses. Segons explica el seu cofundador i CEO, José Ignacio Velasco, “bàsicarem presentarem la nostra tecnologia” en una cita on debuten amb estand propi dins l’espai d’ACCIÓ de la Generalitat. L’objectiu és posicionar-se “com una alternativa a la conservació alimentària natural” dins el sector. Els seus recobriments permeten allargar la vida útil dels aliments, ja que “regulen el procés de maduració”, i actuen com a barrera davant l’oxidació i els microorganismes, millorant així la qualitat dels productes durant més temps.